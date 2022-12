L’ex leader politica del Myanmar Aung San Suu Kyi è stata condannata ad altri sette anni di carcere: ora la sua pena complessiva è di 33 anni

Venerdì l’ex leader politica del Myanmar Aung San Suu Kyi è stata riconosciuta colpevole di corruzione per non aver rispettato le norme per il noleggio di un elicottero per un ministro del suo governo e condannata ad altri sette anni di carcere. Aung San Suu Kyi, che oggi ha 77 anni, era già stata processata e condannata in totale a 26 anni di carcere per accuse che a livello internazionale sono ampiamente viste come un modo per tenerla lontana dalla politica, come quella di aver violato le norme di sicurezza imposte contro il coronavirus e quella di importazione e detenzione illegale di walkie-talkie. La condanna di oggi si riferisce agli ultimi cinque capi d’imputazione per cui era sotto processo: la sua pena complessiva è di 33 anni di carcere.

Nel febbraio del 2021 l’esercito del Myanmar aveva preso il potere nel paese con un colpo di stato militare, arrestando sia Aung San Suu Kyi che tutti i principali leader del partito di maggioranza. L’organizzazione per i diritti umani Assistance Association for Political Prisoners dice che in totale la giunta militare al governo nel paese ha fatto arrestare più di 16.500 persone, di cui 13mila sono tuttora in carcere.