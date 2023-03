La grande devastazione causata dal tornado in Mississippi

In Mississippi stanno proseguendo le operazioni di soccorso per cercare superstiti e dare assistenza alla popolazione dopo il forte tornado che nella notte fra venerdì e sabato ha provocato danni enormi e la morte di almeno 26 persone. Il centro abitato di Rolling Fork, un centinaio di chilometri a nord-ovest della capitale Jackson, nella parte centrale dello stato, è stato quasi completamente distrutto. Il tornado ha fatto però gravi danni e feriti anche in altre aree del Mississippi, oltre che in Alabama.

Il tornado ha colpito Rolling Fork attorno alle 21 di venerdì sera, mentre molti dei suoi circa 1.800 residenti erano in casa. Ha fatto danni a Silver City, alcune decine di chilometri più a est, poi si è spostato verso nord, devastando campi ed edifici lungo un percorso di circa 150 chilometri, fino al nord-est dello stato e nella parte nord-occidentale dell’Alabama. Le immagini diffuse dai media e sui social network mostrano case scoperchiate, cumuli di macerie, auto divelte, pali della luce abbattuti e detriti un po’ ovunque.

Almeno 25 persone sono morte in diverse contee del Mississippi, tra cui quella di Sharkey, dove si trova Rolling Fork, quella di Humphreys, dove c’è Silver City, e quella di Monroe, nel nord-est dello stato. Il passaggio del tornado ha provocato decine di feriti anche in Alabama, dove un uomo che era stato soccorso è morto in un secondo momento a causa delle ferite subite. Per via della grande distruzione, sabato pomeriggio il governo del Mississippi ha dichiarato lo stato di emergenza.

Edgar O’Neal, un “cacciatore di tornado” che si trovava proprio a Rolling Fork per rincorrere e fotografare il tornado, ha raccontato di «una devastazione totale»: parlando con ABC, ha detto di aver visto «case sparite, pompe di benzina distrutte, alberi e pali della luce divelti che bloccano l’ingresso a qualsiasi edificio, animali randagi e persone che si aggirano per strada in evidente stato di shock».

Il National Weather Service (il servizio meteorologico nazionale), che venerdì aveva diramato un’allerta tornado per varie contee del Mississippi, ha incluso in via preliminare il tornado nella categoria 4 della scala Fujita avanzata (Enhanced Fujita scale), quella usata in Nordamerica per misurare l’intensità e gli effetti di questi eventi meteorologici. Secondo la scala, i tornado della categoria 4 portano raffiche di vento che possono superare i 320 chilometri orari e avere conseguenze «devastanti».

Sabato il governatore del Mississippi Tate Reeves ha visitato alcune cittadine colpite dal tornado, definendo la situazione «una tragedia», mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso la sua solidarietà e assicurato che il governo federale farà «tutto il possibile per aiutare» la popolazione.

Nel frattempo, l’agenzia per la gestione delle emergenze del Mississippi ha detto che stanno continuando le operazioni di soccorso sia nella contea di Sharkey che in quella di Humphreys e nel nord-est dello stato. A causa del passaggio del tornado, che ha distrutto varie linee elettriche, sabato sera fra Mississippi e Alabama c’erano più di 14mila persone senza elettricità. Per domenica sono previste tempeste, grandine e forti piogge in Alabama e Georgia, sempre nel sud-est degli Stati Uniti.