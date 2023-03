Almeno 19 persone sono morte in Mississippi per un tornado

Tra venerdì sera e sabato notte almeno 19 persone sono morte a causa di un forte tornado che ha provocato grossi danni in alcune contee nella parte centrale del Mississippi, nel sud-est degli Stati Uniti. Alcuni testimoni sentiti dai media statunitensi raccontano che il tornado ha distrutto case ed edifici, sradicato alberi e abbattuto i pali della luce in varie parti dello stato: un ex sindaco di Rolling Fork, che si trova un centinaio di chilometri a nord-est del capoluogo Jackson, ha detto in un’intervista a Fox Weather che la gran parte della cittadina è distrutta.

Venerdì il National Weather Service (il servizio meteorologico nazionale) aveva diramato un’allerta per il rischio di tornado per diverse contee del Mississippi, e poco prima delle 21 aveva segnalato su Twitter che un tornado aveva causato danni sia a Rolling Fork che a Silver City, alcune decine di chilometri più a est. Il tornado si era poi spostato verso il nord-ovest dello stato con raffiche di vento fino a 113 chilometri orari.

Almeno 13 persone sono morte nella contea di Sharkey, dove si trova Rolling Fork, ha detto ad ABC una coroner della contea. Secondo altri coroner e agenti di polizia sentiti sempre da ABC, altre quattro sono morte nella contea di Humphreys, quella in cui si trova Silver City, e due in quella di Monroe, nel nord-est dello stato.

The damage in Rolling Fork, Mississippi is BAD. People are trapped, we need help here. pic.twitter.com/rPJ4KDjwvE — Zachary Hall (@WxZachary) March 25, 2023

I tornado e le forti tempeste che si sono abbattute nella notte fra venerdì e sabato nel sud degli Stati Uniti hanno causato interruzioni nel servizio elettrico sia in Mississippi che in Alabama e nel Tennessee, due stati confinanti che si trovano più a est.

Secondo il sito poweroutage.us, alle 3 di stanotte (ora locale) più di 100mila persone erano senza elettricità, la maggior parte delle quali nel Tennessee. L’agenzia per la gestione delle emergenze del Mississippi intanto ha fatto sapere di aver avviato una serie di operazioni di soccorso.