I paesi europei hanno raggiunto un accordo sul tetto al prezzo del petrolio russo

Dopo molte discussioni, venerdì i paesi membri dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul valore del tetto al prezzo del petrolio russo, il cosiddetto price cap, deciso lo scorso ottobre: il tetto sarà di 60 dollari al barile e riguarderà il petrolio che la Russia venderà via mare ai paesi esterni all’Unione servendosi però di imprese di assicurazione e spedizione europee.

L’obiettivo è lo stesso di altri provvedimenti simili adottati da quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina: ridurre gli incassi ricavati dalla Russia dalle proprie esportazioni, danneggiandone l’economia e soprattutto l’industria bellica.

Il raggiungimento di un accordo sul valore del tetto al prezzo del petrolio è stato annunciato su Twitter dalla presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea, l’organo in cui siedono tutti i governi dell’Unione, che da luglio è esercitata dal governo della Repubblica Ceca: per raggiungere l’accordo era necessario l’assenso della Polonia, che nei giorni scorsi si era opposta proponendo un tetto più basso (circa 30 dollari al barile).

#COREPERII | ✅ Ambassadors have just reached an agreement on price cap for Russian seaborne #oil 🛢️. Written procedure follows, decision will enter into force on publication in the Official Journal. EU stays united and #StandWithUkraine. 🇺🇦🇪🇺 #EU2022CZ pic.twitter.com/92vHTFDzxV

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 2, 2022