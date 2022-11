È iniziato il G20 di Bali

Martedì mattina è cominciato a Bali, in Indonesia, il G20, ovvero la riunione dei leader di 19 tra i paesi più industrializzati del mondo più l’Unione Europea. La riunione si svolge ogni anno in un paese diverso e dura due giorni, al termine dei quali viene redatta una dichiarazione in cui i leader esprimono una posizione comune, non vincolante legalmente, riguardo a un tema specifico (lo scorso anno, per esempio, il G20 si concluse con un accordo per contrastare il cambiamento climatico). Ma ancora più importante del testo finale che viene pubblicato al termine della riunione sono gli incontri bilaterali che si svolgono nel corso di questi due giorni: è negli incontri privati tra i singoli leader che vengono prese le decisioni più rilevanti, soprattutto in materia di politica estera ed economica.

Secondo Bloomberg c’è già una bozza del testo congiunto che verrà pubblicato al termine delle riunioni di mercoledì, in cui si parlerà della situazione in Ucraina, anche se in modo piuttosto cauto. Nella bozza visionata da Bloomberg si parla della necessità di porre fine alla «guerra in Ucraina», ma non viene mai nominata la Russia come parte colpevole di aver dato inizio al conflitto. Questo sarebbe un compromesso per evitare che dal G20 venga fuori una situazione ancora più instabile di quella attuale nei rapporti tra i vari paesi.

A proposito della guerra in Ucraina, nel frattempo lunedì si sono incontrati in Turchia William Burns, capo della CIA, la principale agenzia di intelligence statunitense, e il suo omologo russo Serghei Naryshkin. L’incontro è stato confermato da entrambe le parti, che però hanno negato che sia stata l’occasione per discutere di una possibile negoziazione della pace. Secondo un portavoce della Casa Bianca, nell’incontro i due hanno parlato principalmente della necessità che la Russia eviti l’uso di armi atomiche, come minacciato più volte dal presidente russo Vladimir Putin.