Audiolibri e podcast da ascoltare a ottobre

Come ogni inizio del mese, il primo di ottobre è uscita una nuova puntata del podcast mensile Indagini, che racconta la storia del delitto forse più analizzato e per alcuni aspetti distorto dai media della recente storia italiana: l’assassinio a Cogne di Samuele Lorenzi. Questo mese è uscito anche Le Basi, che racconta le cinque emozioni primarie: il disgusto, la rabbia, la tristezza, la paura e la gioia. Quattro delle cinque puntate sono già disponibili, l’ultima uscirà il 10 ottobre. Entrambi i podcast si possono ascoltare sull’app del Post (per Android e iOS) o sulle principali app gratuite di podcast.

In queste settimane si è parlato molto di Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Taylor Russell che è stato premiato con il Leone d’Argento alla miglior regia alla mostra del cinema di Venezia: è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo Fino all’osso di Camille DeAngelis, che arriverà su Storytel il 5 ottobre. La protagonista è una ragazza di sedici anni cannibale, che uccide e mangia le persone che le si affezionano e per questo si sposta in continuazione con la madre, fino a quando non viene abbandonata e parte alla ricerca di suo padre, incontrando sulla strada un ragazzo cannibale come lei.

Uscirà invece il 7 ottobre Il diario della signorina Snob, libro di Franca Valeri pubblicato da Mondadori nel 1951, su uno dei personaggi più famosi interpretati dall’attrice, morta due anni fa. Altri libri in arrivo sono il bestseller internazionale di Süskind Patrick, Il profumo (11 ottobre), da cui nel 2006 era stato tratto il film Profumo – Storia di un assassino con Ben Whishaw, Dustin Hoffman e Alan Rickman; e Il pianto delle troiane di Pat Barker, che il 12 ottobre esce in esclusiva per Storytel in simultanea con il libro cartaceo.

Più avanti nel corso del mese segnaliamo California, il nuovo libro del vicedirettore del Post Francesco Costa, che è anche il lettore dell’audiolibro, e che sarà disponibile dal 19 ottobre.

Lo stesso giorno uscirà L’ultimo sospiro del moro, romanzo del 1995 di Salman Rushdie, il primo pubblicato dopo I Versi satanici, il celebre libro che nel 1989 costò a Rushdie una fatwa, cioè una condanna a morte da parte del regime teocratico dell’Iran. Di Rushdie e della fatwa si è tornato a parlare dopo l’accoltellamento di cui è stato vittima durante un evento pubblico negli Stati Uniti, ad agosto.

Il 26 ottobre, e in coincidenza con la sua uscita nelle librerie, sarà disponibile Alcune cose che ho imparato, l’ultimo libro del divulgatore scientifico italiano Piero Angela, morto pochi mesi fa.

Per le novità di Audible potete consultare la pagina dedicata che viene aggiornata giorno per giorno, ma tra le uscite più recenti segnaliamo un libro del regista italiano Bernardo Bertolucci, Il mistero del cinema, scritto in occasione della laurea honoris causa ricevuta dall’Università di Parma nel 2014. Bertolucci ricostruisce parte della sua vita, tra cinema e ricordi privati.

Se vi piacciono i romanzi di fantascienza e i film di Blade Runner, farà per voi La città sostituita di Philip K.Dick (Blade Runner è liberamente tratto dal suo romanzo Il cacciatore di androidi): uscirà il 7 ottobre. Degno di nota c’è anche Generazione Peter Sagan. Una rivoluzione su due ruote di Giacomo Pellizzari, che parla del noto ciclista slovacco Peter Sagab e di come le sue vittorie stiano contribuendo a cambiare il ciclismo.

A fine settembre – ma proprio nell’ultimo giorno, abbastanza per un’eccezione – è stato pubblicato in formato audiolibro anche Il destino del leone di Wilbur Smith, sulla storia di un uomo cresciuto in un ranch sudafricano. Il libro, di cui Smith parlò sempre come del suo preferito, era in parte ispirato alla sua vita, ebbe grande successo nel mondo e fu seguito da altri 15 tutti collegati. La saga di Smith racconta una storia lunga secoli che ricostruisce il sempre più fitto albero genealogico della famiglia Courtney, dal Seicento fino agli anni Ottanta del Novecento. La serie di libri sulla famiglia Courtney, iniziata con Il destino del leone, è considerata una delle più longeve nella storia della letteratura.

