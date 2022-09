Partiamo dalle Basi

Negli ultimi mesi le discussioni sulla salute mentale si sono fatte più frequenti e approfondite, sia in pubblico che in privato, ed è cresciuta l’attenzione per i meccanismi che regolano e determinano i nostri comportamenti, le nostre reazioni, le nostre emozioni. Proprio la parola emozioni viene spesso associata a esperienze molto diverse, eppure in psicologia quando si parla di “emozioni primarie” si parla di qualcosa di molto preciso: fenomeni che possono dare luogo a sensazioni di piacere o dispiacere, o generare specifici processi cognitivi (pensiamo delle cose, insomma), a fronte dell’interazione con uno stimolo.

Le emozioni primarie sono il disgusto, la rabbia, la tristezza, la paura e la gioia. Ne facciamo esperienza quotidianamente, eppure spesso le travisiamo. Ci capita di pensare di provarle troppo, o troppo poco: di non riuscire a governarle o di sentirsene schiavi. Raramente sappiamo ricostruirne le ragioni. Chi vuole imparare a conoscere meglio se stesso e le altre persone potrà quindi trovare utile partire da qui, dalle emozioni primarie, cioè dalle basi: magari con l’aiuto di un nuovo podcast del Post, che si intitola appunto Le basi, scritto e raccontato da Isabel Gangitano con la partecipazione della psicoterapeuta Serena Barbieri del centro clinico Spazio FormaMentis di Milano.

Le basi è prodotto dal Post e si può ascoltare gratuitamente sull’app del Post (scaricala qui) ma anche sulle principali piattaforme di podcast, come Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Le cinque puntate usciranno il lunedì a partire da oggi, 12 settembre: di seguito il trailer e il primo episodio.