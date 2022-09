«Questa non è solo una guerra contro l’Ucraina»

Mercoledì mattina durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo in corso a Strasburgo, in Francia, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto il suo annuale discorso sullo stato dell’Unione, in cui la Commissione elenca le cose realizzate negli ultimi mesi e le priorità in quelli successivi.

Il discorso di Von der Leyen era piuttosto atteso, tanto che Politico lo aveva definito potenzialmente «il più importante della sua carriera». Von der Leyen non ha annunciato misure particolarmente ambiziose o imprevedibili, ma ha preso una posizione molto netta sulla guerra in Ucraina usando un linguaggio durissimo contro la Russia, più di quanto si potesse immaginare.

«Questa non è solo una guerra della Russia contro l’Ucraina», ha detto: «È una guerra contro la nostra energia, le nostre economie, i nostri valori. Autocrazia contro democrazia. Con coraggio e solidarietà Putin verrà sconfitto, l’Europa e l’Ucraina prevarranno».

Parlare di una vittoria della guerra da parte dell’Ucraina non è più considerato irrealistico dai leader europei dopo la controffensiva portata avanti dall’esercito ucraino negli ultimi giorni verso est e verso sud. Anche la prima ministra finlandese Sanna Marin, in visita martedì al Parlamento Europeo, aveva parlato esplicitamente della necessità che l’Ucraina «vinca» la guerra. Dichiarazioni impensabili fino a qualche settimana fa.

«Le sanzioni sono qui per restare: non è il momento della riconciliazione ma della fermezza», ha aggiunto von der Leyen. Al suo discorso ha assistito in presenza anche Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invitata personalmente da Von der Leyen per testimoniare una ulteriore vicinanza all’Ucraina. Von der Leyen fra l’altro dopo il suo discorso partirà per l’Ucraina per un nuovo incontro con Zelensky.

Dear Olena @ZelenskaUA, it took immense courage to resist Putin’s cruelty. ⁰

But you found that courage.

You have given courage to the whole nation. ⁰

And you have given hope to all of us ⁰

Glory to a country of European heroes. Slava Ukraini!

#SOTEU pic.twitter.com/kCefu589pe

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022