Ci sono stati nuovi scontri nel Nagorno-Karabakh

Nella notte tra lunedì e martedì ci sono stati nuovi scontri armati nel Nagorno-Karabakh, un territorio nel sud del Caucaso conteso da decenni da Armenia e Azerbaijan. È la prima ripresa delle ostilità dal novembre del 2020, quando i due paesi concordarono una tregua con la mediazione della Russia, dopo una guerra di sei settimane vinta dall’Azerbaijan e al termine della quale l’Armenia fu costretta a fare pesanti concessioni territoriali.

Gli scontri sono avvenuti lungo il confine tra Armenia e Azerbaijan e i due paesi si accusano a vicenda: il ministero della Difesa azero ha diffuso un comunicato in cui dice che l’esercito armeno ha bombardato diverse posizioni e rifugi nel Nagorno-Karabakh, ammettendo di aver subìto delle perdite e che alcune sue infrastrutture militari sono state fortemente danneggiate.

Il ministro della Difesa armeno, Suren Papikyan, ha invece sostenuto che l’Armenia abbia attaccato in risposta a bombardamenti condotti dall’esercito azero all’interno del suo territorio, verso Goris, Sotk e Jermuk, tre città armene lungo il confine con l’Azerbaijan e molto vicine al Nagorno-Karabakh, dove sono posizionati gli avamposti militari armeni.

Martedì mattina Papikyan ha detto di aver parlato con il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, e di aver concordato con lui di «prendere le misure necessarie per stabilizzare la situazione». La Russia è un alleato storico dell’Armenia, che fa parte dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, un’alleanza militare di sei stati guidata dalla Russia. Mantiene tuttavia anche rapporti buoni con l’Azerbaijan, che è un importante fornitore di materie prime.

Dall’inizio delle ostilità la Russia è stata una mediatrice fondamentale tra le due parti, e anche dopo la tregua del 2020 aveva inviato nel Nagorno-Karabakh migliaia di soldati per evitare una ripresa del conflitto.

Il Nagorno-Karabakh è un territorio interno separatista dell’Azerbaijan, che è sostenuto dall’Armenia in quanto abitato in grande maggioranza da armeni e cristiani (il cristianesimo è la religione prevalente in Armenia, mentre l’Azerbaijan è a maggioranza musulmana). Si autoproclamò indipendente nel 1991, nel periodo in cui si dissolse l’Unione Sovietica: fino a quel momento era nell’orbita della musulmana Repubblica Socialista Sovietica Azera, che come l’Armenia faceva parte dell’Unione Sovietica.

La proclamazione dell’indipendenza (che tuttora non è riconosciuta a livello internazionale) provocò gravi scontri, che presto sfociarono in un primo conflitto armato tra Armenia e Azerbaijan, tra il 1992 e il 1994. Nei decenni successivi la situazione è rimasta precaria e ci sono stati scontri continui, fino alla ripresa della guerra di due anni fa.