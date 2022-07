Cosa sappiamo dell’attacco nel centro commerciale di Copenaghen

Tre persone sono state uccise e almeno altre tre sono state gravemente ferite in un attacco armato compiuto domenica pomeriggio in un centro commerciale di Copenaghen, in Danimarca.

L’attacco è iniziato verso le 17.35, e una decina di minuti dopo la polizia è intervenuta arrestando il presunto autore, un cittadino danese di 22 anni. La polizia ha detto solo che l’uomo era noto alle forze dell’ordine e che probabilmente ha agito da solo. Durante una conferenza stampa tenuta lunedì mattina, il capo della polizia locale, Soeren Thomassen, ha aggiunto che l’uomo aveva problemi psichiatrici e che si esclude che l’attacco compiuto possa essere stato di tipo terroristico.

Nelle ultime ore sui social network sono circolati diversi video che sembrano mostrare come sono andate le cose: si vede un uomo armato di fucile da caccia camminare per i corridoi del centro commerciale e sparare contro i passanti.

Diversi giornali danesi scrivono che il presunto autore avrebbe pubblicato diversi video nelle ore precedenti all’attacco in cui si mostrava con il fucile e diceva di soffrire di problemi psichiatrici. L’autenticità di questi video, per ora, non è stata confermata dalle autorità danesi.

#Update: Just in – Other video footage of the suspect walking inside the fields shopping mall in #Copenhagen in #Denmark, walking with his deer rifle inside the mall, after looking searching and shooting for multiple victims. pic.twitter.com/Yo7axzhzja

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2022