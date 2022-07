C’è stato un attacco armato in un centro commerciale di Copenaghen, in Danimarca: una persona è stata arrestata

Domenica pomeriggio a Copenaghen, la capitale della Danimarca, c’è stato un attacco armato all’interno del centro commerciale Field’s, in una zona di nuove costruzioni nella parte meridionale della città: diverse persone sono state colpite con arma da fuoco. Per ora non ci sono notizie di morti ma le informazioni sono scarse. La polizia locale ha fatto sapere di aver arrestato una persona, senza dare dettagli sulla sua identità. Nel frattempo sono state chiuse la metropolitana e tutte le strade che collegano il centro della città all’esterno, e sul luogo sono arrivate ambulanze e mezzi di soccorso.

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022