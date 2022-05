In Cina l’atteggiamento nei confronti dei cani sta cambiando e sempre più persone li considerano come animali domestici, nonostante la loro carne venga ancora mangiata senza problemi, soprattutto in alcune zone del paese. A Pechino, però, avere un cane da compagnia è ancora complicato, soprattutto nel centro città, come ha raccontato sul Financial Times la giornalista del britannica Yuan Yang, che lì ci vive. Nonostante le autorità locali descrivano «l’amore per i cuccioli» un «tratto culturale tradizionale», infatti, otto quartieri centrali e uno periferico prevedono delle restrizioni, tra cui il divieto di possedere cani che superino i 35 centimetri di altezza dal suolo al garrese.

Nel periodo della Rivoluzione Culturale, il grande movimento di rivolta ed epurazione interna voluto da Mao Zedong tra il 1966 e il 1976 per preservare l’ideologia rivoluzionaria comunista, avere animali come cani, gatti o pesci era considerata un’abitudine borghese e capitalista, e quindi scoraggiata. Le cose non cambiarono molto negli anni successivi, quando il governo centrale incoraggiava lo sviluppo di metropoli ricche e moderne: a Pechino, in particolare, l’amministrazione locale vietò per motivi igienici di allevare e tenere animali considerati troppo sporchi, tra cui polli, conigli, pecore e anche i cani. Sempre negli anni Ottanta i cani furono banditi dal centro della città per il timore che potessero diffondere epidemie di rabbia.

Fu negli anni Novanta che a Pechino in altre grosse città cinesi le persone iniziarono ad avere cani come animali domestici. Spuntarono nuovi allevamenti e nuovi problemi, come il randagismo o l’aumento delle lamentele e delle denunce per aggressioni e fastidi. Nel 1994 il governo locale introdusse una licenza obbligatoria per avere un cane: era molto costosa – l’equivalente di quattro anni di stipendio di un docente universitario dell’epoca, racconta Yang –, e a ogni famiglia era concesso averne al massimo uno.

Dai primi anni Duemila le politiche relative all’allevamento dei cani a Pechino si ammorbidirono leggermente, ma restarono alcune restrizioni. Il costo della licenza per avere un cane fu abbassato ma in alcune zone fu introdotto il limite di altezza di 35 centimetri dal suolo al garrese: secondo i giornali locali le autorità locali scelsero un criterio casuale, lo giustificarono con la presunta paura dei residenti per i cani di grossa taglia, e sostennero che in questo modo si sarebbero limitati morsi e aggressioni. Tra le razze vietate ci sono, per esempio, dalmata, levrieri, alani, golden retriever, akita o samoiedi. In ogni caso, è proibito portare i cani nei parchi cittadini perché secondo le autorità sporcano troppo e danno fastidio.

This is what a dog license in Beijing looks like. Read how insane the registration process and rules are, which are now being enforced. One dog per address. Only below 35 cm within city center. And pay government 1000 RMB for the pleasure of owning a dog. https://t.co/vKVbDToOND pic.twitter.com/3qzn6gn8e2 — Ananth Krishnan (@ananthkrishnan) June 9, 2019

Yang racconta che fino a pochi anni fa venire scoperti con un cane di media o grossa taglia in centro città significava rischiare la confisca dell’animale e la sua soppressione; ogni maggio, inoltre, la polizia locale si impegnava a trovare e confiscare i cani “illegali” insieme agli accalappiacani. Adesso però, secondo gli allevatori e gli esperti cinofili intervistati da Yang, è raro che gli animali che superano i limiti consentiti vengano sequestrati, così com’è insolito che i padroni subiscano ripercussioni, a meno che non creino qualche problema.

Pechino non è l’unica città della Cina dove ci sono queste limitazioni. Ne adottano di simili Wuhan e Hangzhou, mentre a Guangzhou, che si trova vicino a Hong Kong, sono vietati i cani alti più di 71 centimetri dal suolo al garrese. La situazione è migliore a Shanghai, la città più ricca e internazionale della Cina, dove molti locali e negozi ammettono i cani e non ci sono limiti sull’altezza; sono vietate più di venti razze considerate pericolose.

Proprio perché Shanghai è ben disposta nei confronti dei cani, ad aprile ci sono state molte critiche quando un addetto alla gestione della pandemia da coronavirus aveva ucciso il cane di una persona in quarantena durante il rigidissimo lockdown imposto per contenere la diffusione dei contagi.

