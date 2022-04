Ci sono state esplosioni in Transnistria

Lunedì pomeriggio a Tiraspol, la capitale della Transnistria, piccola repubblica filorussa e separatista al confine tra Moldavia e Ucraina, ci sono state esplosioni in un edificio di un’agenzia di sicurezza. Il governo locale ha detto che probabilmente si è trattato di un attacco con lanciagranate, e che non ci sono stati feriti o persone coinvolte. Secondo il ministero della Difesa ucraino, l’attacco sarebbe stato compiuto dalle forze russe per creare un pretesto e invadere l’Ucraina da ovest. Tiraspol si trova infatti a un centinaio di chilometri da Odessa, la città portuale più importante dell’Ucraina che fino a poche settimane fa era uno degli obiettivi principali dell’esercito russo.

Le immagini dell’edificio colpito che circolano sui social network, non ancora verificate, non mostrano seri danni strutturali, ma la notizia delle esplosioni è stata comunque molto commentata perché secondo molti la Moldavia, anche per via della situazione in Transnistria, potrebbe essere il prossimo obiettivo militare della Russia.

Lo scorso venerdì il generale russo Rustam Minnekayev aveva fatto alcune dichiarazioni sui piani della Russia nelle prossime settimane: occupare integralmente il Donbass e tutta l’Ucraina del sud, compresa la città portuale di Odessa.

Minnekayev aveva anche parlato della Transnistria, citando esplicitamente la possibilità di conquistare le zone attualmente controllate dall’Ucraina e confinanti con la Transnistria, dove secondo lui «ci sono prove che la popolazione russofona sia perseguitata», un’informazione simile ad altri pretesti che la Russia ha utilizzato in passato per giustificare la propria politica estera aggressiva o veri e propri attacchi militari.

Intanto in Ucraina sono continuati gli attacchi russi in varie regioni, tra cui Zaporizhzhia e Mykolaiv, dove sono stati colpiti obiettivi civili. Non si hanno ancora molti dettagli sulle conseguenze dei bombardamenti di domenica e lunedì a cinque stazioni ferroviarie e linee ferroviarie nelle regioni centrali e occidentali ucraine. Le ferrovie sono essenziali per il trasporto di aiuti umanitari e forniture militari in tutto il paese, in particolare quelle che passano per la regione di Leopoli, dove è avvenuto uno degli attacchi.

Oggi è prevista la visita del Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, a Mosca per incontrarsi con il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. Giovedì poi Guterres farà una visita analoga a Kiev, in un tentativo di mediare tra le due parti. Intervistato dall’agenzia di stampa Associated Press, il ministro degli Esteri ucraino ha detto di temere che Guterres a Mosca potrebbe cadere in una «trappola» del governo russo.

La visita di Guterres non sarà l’unica importante in programma oggi. Nella base aerea di Ramstein, in Germania, dovrebbero incontrarsi i rappresentanti di quaranta paesi per parlare di come aumentare ulteriormente gli aiuti militari verso l’Ucraina. I colloqui saranno condotti dagli Stati Uniti e vi parteciperanno diversi membri della NATO.

Lunedì, in vista dell’incontro e commentando il pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti da 713 milioni di dollari, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto che il continuo invio di armi all’Ucraina significa che «la NATO, in sostanza, è impegnata in una guerra contro la Russia» e che la minaccia di un conflitto nucleare «non dovrebbe essere sottovalutato».