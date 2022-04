Almeno 70 persone sono state ferite negli scontri tra palestinesi e polizia israeliana vicino alla moschea di al Aqsa, a Gerusalemme

Venerdì mattina presto, vicino alla moschea di Al Aqsa a Gerusalemme, ci sono stati violenti scontri tra palestinesi e forze di polizia israeliane: almeno 70 persone sono state ferite (67 palestinesi e 3 israeliani). Gli scontri sono iniziati dopo che la polizia israeliana è entrata nel complesso della moschea, la più grande e importante a Gerusalemme, dove si erano riuniti molti palestinesi per la preghiera del venerdì. Secondo Israele, gli agenti avrebbero reagito in risposta a un lancio di pietre e di altri oggetti.

Si temono nuovi scontri nei prossimi giorni, sia per le tensioni delle ultime settimane sfociate in una serie di attentati terroristici in Israele, sia perché nel 2022 per la prima volta negli ultimi dieci anni si sovrapporranno per alcuni giorni la Pasqua ebraica, il mese sacro per i musulmani, cioè il Ramadan, e la Pasqua cristiana.

מסגד אל אקצא הבוקר. הסהר האדום בירושלים : מס פצועים מעימותים עם המשטרה בתוך מתחם מסגד אל אקצא.7 כבר פונו. יש עוד נפגעים. הוכרזה כוננות כוננות בקרב כל הצוותים בירושלים. pic.twitter.com/OdJao3t2RF — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) April 15, 2022