Almeno 45 persone sono morte e alcune decine risultano disperse a causa delle intense alluvioni che in questi giorni si sono verificate nell’area di Durban, nel Sudafrica orientale. Le piogge torrenziali hanno provocato frane e inondazioni che hanno danneggiato il porto della città, ponti e strade, ma anche numerosi edifici e mezzi di trasporto. Sono stati registrati danni e interruzioni del servizio elettrico in tutta la provincia circostante, quella del KwaZulu-Natal. Martedì nell’area metropolitana di Durban è stato mobilitato l’esercito per agevolare le operazioni di soccorso.

The death toll from the flash floods in some parts of KwaZulu-Natal is expected to rise. The death toll now stands at 45, with many other people missing. #eNCA's @DasenThathiah took to the sky earlier to show us the extent of the damage. #KZNFloods #DStv403 pic.twitter.com/xJFfR96PY2 — eNCA (@eNCA) April 12, 2022

Le autorità locali hanno detto che molte persone sono state trascinate via dalle inondazioni, mentre altre che erano rimaste bloccate nelle proprie case sono state soccorse. Varie parti della città restano ancora inaccessibili a causa dei danni alle vie di collegamento, mentre l’inondazione al porto ha fatto spostare decine di container, che si sono accumulati uno sopra l’altro. Ci sono stati allagamenti anche in alcune centrali elettriche: al momento le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare il servizio.