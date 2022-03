Oggi Zelensky interverrà al Parlamento italiano

Questa mattina alle 11 il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlerà in videoconferenza al Parlamento italiano riunito in seduta comune, come aveva già fatto nei giorni scorsi con i parlamenti di Germania, Israele, Canada, Regno Unito e Stati Uniti, oltre che al Parlamento Europeo. Il presidente ucraino cercherà probabilmente di sensibilizzare i parlamentari italiani a impegnarsi maggiormente nel sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa, ma le defezioni di alcuni di loro stanno provocando una certa dose di polemiche.

La maggior parte dei parlamentari che non saranno presenti durante il discorso di Zelensky ha motivato l’assenza con motivi di lavoro o ragioni personali, altri hanno detto che non ci saranno in polemica con l’eccessiva esposizione mediatica di Zelensky, e altri ancora perché sono dalla parte della Russia.

Il discorso di Zelensky è molto atteso, ma non dovrebbe discostarsi particolarmente da quelli tenuti nei parlamenti degli altri paesi nei giorni scorsi. Zelensky sta utilizzando questi interventi per cercare di aumentare il sostegno nei confronti dell’Ucraina e chiedere maggiore impegno e aiuti, includendo ogni volta riferimenti puntuali legati alla storia e all’identità dei paesi a cui si rivolge. Tutto questo ha reso i discorsi di Zelesnky una sorta di “format”, con formule retoriche studiate accuratamente e modificate a seconda del pubblico.

Ufficialmente la seduta comune di oggi di Camera e Senato per il discorso di Zelensky è una riunione “informale”, senza obbligo di presenza, e non è previsto nessun voto, ma è comunque un evento notevole nella storia del Parlamento italiano: prima di oggi solo due capi di stato avevano tenuto un discorso ai parlamentari riuniti tutti insieme, il re di Spagna Juan Carlos durante una visita a Roma nel 1998 e papa Giovanni Paolo II nel 2002. Il discorso di Zelensky arriva dopo l’apparente equivoco che, nei primi giorni di guerra, aveva portato il presidente ucraino a criticare il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, che a quanto sembra era stato poi chiarito pochi giorni dopo.

A causa dell’eccezionalità dell’evento, nei giorni scorsi era stata inviata una email ai parlamentari a cui rispondere entro lunedì, per confermare o meno la presenza, a cui rispondere entro lunedì. Diversi di loro hanno deciso di non partecipare, con varie motivazioni. Ci sono 17 parlamentari del gruppo L’Alternativa c’è, composto da fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle, che hanno definito l’intervento di Zelensky «una forzatura» e «un’operazione di marketing». Hanno motivato la loro assenza sostenendo che essere solidali con l’Ucraina «non significa dover assecondare una propaganda mirata ad alzare il tiro su richieste incessanti di interventi bellici come la no-fly zone o l’invio di truppe che comporterebbero per l’Italia e l’Europa l’ingresso ufficiale in un conflitto mondiale».

Tra gli altri assenti ce ne sono anche alcuni appartenenti al Movimento 5 Stelle, tra cui Davide Serritella, Vincenzo Presutto, Enrica Segneri. L’assenza più rilevante sarà soprattutto quella di Vito Petrocelli, presidente della Commissione Esteri del Senato, che nelle scorse settimane aveva anche votato contro la risoluzione sulla guerra in Ucraina, e che ufficialmente sarà assente per motivi personali. Tra quelli che non fanno più parte del Movimento 5 Stelle non ci saranno invece Nicola Morra, Emanuele Dessì e Gianluigi Paragone.

Mancherà anche la senatrice del Gruppo misto Bianca Laura Granato, eletta con il Movimento 5 Stelle, che nei giorni scorsi aveva sostenuto che «Putin sta conducendo una importante battaglia, non solo per la Russia, ma per tutti noi, lui sta facendo questa battaglia perché non ha accettato l’agenda globalista che è stata imposta pure a noi, quindi a tutti gli Stati dell’Unione europea».

Nel centrodestra le assenze principali saranno nella Lega: saranno assenti Vito Comencini, Claudio Borghi e Simone Pillon. Quest’ultimo, ufficialmente in missione a Londra, aveva comunque espresso forti perplessità sull’opportunità di far intervenire Zelensky. All’ANSA aveva detto che «dovremmo collocarci in una posizione adeguata per promuovere la pace. Vendere armi a una delle parti in conflitto non favorisce il dialogo. Potremmo e dovremmo essere tra i pochi privilegiati che dialogano con entrambe le parti, mentre così ci autolimitiamo».

Nel centrodestra non ci saranno nemmeno Veronica Giannone e Matteo Dall’Osso, entrambi fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle e ora in Forza Italia. Giannone ha detto di ritenere la presenza di Zelensky una “spettacolarizzazione” e che «molti colleghi sono rimasti spiazzati all’annuncio di questo collegamento». Dall’Osso invece ha annunciato la sua assenza dicendo che invitando Zelensky «si dà visibilità solo a una parte», e che «fa bene» chi chiede di invitare anche il presidente russo Vladimir Putin.