Zelensky se l’è presa con Draghi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky se l’è presa su Twitter con il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, dopo un passaggio del suo discorso di oggi alla Camera dei deputati sull’invasione russa in cui aveva raccontato delle difficoltà nell’organizzare una telefonata tra i due. Il tweet piuttosto ostile di Zelensky sembra essere dipeso in parte da un fraintendimento riguardo al tono usato da Draghi, ma è probabilmente anche legato al fatto che secondo le cronache di queste ore l’Italia è tra i paesi europei più riluttanti a imporre le sanzioni economiche più pesanti alla Russia, cosa di certo non gradita all’Ucraina.

Draghi aveva detto che avevano fissato una telefonata per questa mattina alle 9.30, ma che poi Zelensky non era più stato disponibile: lo ha raccontato in un passaggio un po’ commosso del discorso, subito dopo aver descritto i momento «drammatici» in cui il presidente ucraino si era collegato con il Consiglio europeo di giovedì sera per raccontare la situazione. Zelensky sembra non aver capito il tono del riferimento di Draghi, e ha scritto:

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022