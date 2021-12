Un regalo di Natale al giorno: -12

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche domani non farà per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Tra le cose che abbiamo scoperto quest’anno seguendo le Olimpiadi di Tokyo c’è che i mobili di cartone non sono solo un’opzione valida e più sostenibile di altre per arredare le case, ma che possono essere anche più resistenti di quanto ci si immagini. Per mostrare quanto sono resistenti, l’azienda italiana Sekkei, che produce mobili in cartone da quando è nata, nel 2016, ha fatto alcune prove usando una mazza da baseball, un martello e diversi litri d’acqua. Appurato che si tratta di mobili durevoli, quindi, e ammesso che la persona a cui volete fare un regalo abbia spazio in casa e un gusto sufficientemente minimalista, un mobile in cartone potrebbe essere un regalo di Natale interessante.

Nel catalogo di Sekkei ci sono poltrone, tavoli, comodini, o anche oggetti più piccoli come cornici, supporti per computer e palline per l’albero di Natale: tutti in cartone e tutti piuttosto belli da vedere. Ci sono anche una casa per bambini (in sconto a 79 euro) e una cuccia per cani (60 euro). Alcune cose si trovano anche su Amazon, con prezzi leggermente più alti e consegna in tempo per Natale. Altre sono in sconto sul sito di Sekkei, come la poltrona Modena color noce, rifinita con legno di betulla, che in questi giorni costa 160 euro anziché 299. Invece, se scegliete una sedia Parigi (100 euro), qui potete vedere com’è stata fatta. Sul sito la spedizione è gratuita per tutto il mese di dicembre.

Sei in cerca di altre idee per Natale? Puoi dare un occhio a tutti i suggerimenti quotidiani che abbiamo messo insieme finora oppure a una delle nostre liste:

– 2o idee per fare regali di Natale spendendo al massimo 20 euro

– 15 idee per fare regali di Natale spendendo tra i 20 e i 60 euro

– 20 idee per regali di Natale di prezzi vari

– 21 libri consigliati dalla redazione del Post per Natale

– 15 idee per regali di Natale sotto i 120 euro

