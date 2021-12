Un regalo di Natale al giorno: -13

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche domani non farà per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Tra i regali di Natale proposti dal Post l’anno scorso, l’Agenda tascabile 2021 per maniaci di libri della casa editrice indipendente Clichy è stato il secondo più acquistato (secondo i dati anonimi che abbiamo a disposizione), dopo questa pressa per fiori. Clichy è una casa editrice indipendente nata a Firenze del 2012 che pubblica soprattutto letteratura francofona, ma non solo. Per esempio, è la casa editrice che ha portato in Italia Nomadland, l’inchiesta della giornalista americana Jessica Bruder da cui è stato tratto l’omonimo film che ha vinto l’Oscar quest’anno.

Per il 2022 è disponibile una nuova agenda di Clichy, anche questa con curiosità e citazioni letterarie, incipit dei romanzi più belli e date di nascita di scrittrici e scrittori: un buon regalo per amici e parenti a cui piacciono le agende, i libri e le piccole case editrici.

