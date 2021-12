Un regalo di Natale al giorno: – 21

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche domani non farà per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Quello che in italiano viene comunemente definito passamontagna, in inglese si chiama “balaclava”. È un termine che deriva da una località della Crimea dove durante la guerra a metà del 1800 i soldati inglesi trovarono un modo per coprirsi il capo e proteggersi dal gelido inverno russo. È un termine più sofisticato di “passamontagna” e più usato nel mondo della moda (e anche in ambito motociclistico, in effetti), ma vuol dire esattamente la stessa cosa. Quindi, se recentemente avete sentito parlare del balaclava come del «capo d’abbigliamento più ambito dell’inverno», e addirittura «il più sexy», avete capito bene: si tratta del cappuccio di maglia o di pile che copre la testa e il collo e lascia scoperto solo il viso. Se siete Kim Kardashian al Met Gala, neanche quello.

Prima si usava soprattutto sotto il casco, per andare in bici o a sciare, ma ultimamente si vede sempre più spesso anche da solo e in contesti meno sportivi. Alcuni ipotizzano che c’entri anche l’abitudine ormai interiorizzata dai primi mesi di pandemia di andare in giro con il volto semicoperto dalla mascherina. Più in generale, può essere che abbia avuto un ruolo l’estetica “rilassata” e orientata alla comodità a cui ci hanno abituato i mesi di lockdown.

i live in california but i want, no….. NEED, a balaclava this winter ???? pic.twitter.com/Y0PfBtW5Aa — ???? madison ???? (@madeyemadie) November 20, 2021

Il passamontagna è effettivamente una delle cose più calde che si possano indossare per proteggere dal freddo la testa, le orecchie, il collo e se necessario anche la bocca e il naso. Il fatto che ultimamente sia stato riproposto nell’alta moda e quindi da vari marchi di abbigliamento significa che la scelta per chi vuole comprarne uno è più ampia di qualche anno fa e che ce ne sono di abbastanza belli da poter essere impacchettati e regalati a Natale.

Nell’alta moda alcuni dei modelli più citati sono quello di Stone Island, che costa 350 euro, quello di Jacquemus, che ne costa un centinaio, e quello di Miu Miu che ne costa 390. A prezzi più abbordabili c’è questo blu di cashmere sul sito di Cos che costa 69 euro, mentre sul sito di Rifò Lab questo di cashmere rigenerato color mosto (rosso-viola scuro) è in sconto a 39 euro. C’è un modello disponibile in bianco o rosa sul sito di &Other Stories, questo molto sottile di cashmere e lana sul sito di Arket e questo sempre di lana e cashmere ma molto più costoso sul sito di Rinascente. Essendo molto facili da fare a mano, c’è ampia scelta anche su Etsy: per esempio in Lettonia un’artigiana li fa a mano in lana merino con consegna entro il 22 dicembre. Gallo, il marchio delle popolari calze a righe, vende un balaclava a maglia larga in due colori, fucsia e blu acceso, e scrive che sono ideali «per ogni look casual o stravagante».

