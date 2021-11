Cosa c’è nel documento della Commissione Europea sul linguaggio inclusivo

Negli ultimi giorni diversi giornali italiani hanno pubblicato degli articoli in cui dichiarano di aver «scoperto» un documento della Commissione europea che contiene alcune indicazioni per uno stile di comunicazione più inclusivo. Negli articoli in cui si racconta il documento si parla in modo piuttosto scandalizzato e caricaturale di «cancellazione del Natale» o di vari altri e presunti «divieti»: si evocano bavagli, censure, cancel culture ed eccessi del cosiddetto politicamente corretto.

Le cose non stanno esattamente così, e molti commentatori stanno utilizzando un possibile eccesso di zelo di un documento interno – che non equivale a una nuova direttiva e non è in alcun modo vincolante per gli stati nazionali – per negarne presupposti, obiettivi e ogni sua parte.

Innanzitutto il documento non è affatto segreto: è uscito a fine ottobre con una licenza Creative Commons, e benché non sia disponibile sul sito della Commissione può essere distribuito online e riprodotto da chiunque lo ottenga. Il testo elenca una serie di linee guida in cui si consiglia ai funzionari della Commissione l’uso di un linguaggio inclusivo, cioè non discriminatorio, nei documenti ufficiali della stessa Commissione. È una guida ad uso interno, insomma, come negli ultimi anni ne sono state compilate altre da amministrazioni comunali, ministeri, università, associazioni di giornalisti o ordini dei giornalisti e nel 2018 dal Consiglio dell’Unione Europea.

Il documento della Commissione si intitola «Linee guida della Commissione europea per la comunicazione inclusiva – #UnionOfEquality» ed è stato diffuso dall’ufficio di Helena Dalli, la commissaria europea all’Uguaglianza. È composto da 32 pagine ed è suddiviso in vari capitoli.

Nell’introduzione si dice che tutte le persone hanno diritto a essere «trattate allo stesso modo», e quindi a essere «incluse e rappresentate» nel discorso pubblico indipendentemente da genere, origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale. Si dice che le parole e le immagini che si usano quotidianamente nella comunicazione trasmettono «messaggi su chi siamo e su chi non siamo», rivelano i nostri pregiudizi e «possono perpetuare pregiudizi negativi e stereotipi». Si spiega, poi, che l’uso di un linguaggio non inclusivo «può legittimare o persino incoraggiare l’emarginazione e la discriminazione». Stereotipi e pregiudizi «influenzano» infatti «i comportamenti individuali e collettivi» che possono a loro volta causare «danni permanenti».

A partire da queste premesse, nel documento si afferma che è importante «non lasciare indietro nessuno» e utilizzare una comunicazione inclusiva che rifletta a sua volta i «valori fondamentali» dell’Unione Europea «di uguaglianza e non discriminazione». In quanto ente pubblico «dobbiamo dare l’esempio», si dice, e si spiega che l’obiettivo della guida è «condividere degli standard per la comunicazione inclusiva, fornendo esempi pratici e consigli a tutti i Colleghi della Commissione».

Si precisa anche che queste raccomandazioni «possono essere utili per produrre qualsiasi tipo di materiale» interno come comunicati stampa, schede informative e infografiche, post e immagini sui social network, e così via.

Dopo aver spiegato che la lingua cambia, che si modifica nel tempo attraverso le culture e le generazioni e che le lingue riflettono sempre i cambiamenti sociali e i rapporti di forza della loro epoca, vengono date alcune indicazioni principali. Tra queste: «non organizzare convegni con un solo genere rappresentato»; quando «si chiede il genere» di una persona «non offrire solo le opzioni maschile-femminile» ma aggiungere anche «altro» o «preferisce non dirlo»; preferire a “signore e signori” espressioni più neutre come «dear colleagues», “cari colleghi”, che in inglese non ha genere; non utilizzare “Miss o Mrs” a meno che non sia la preferenza esplicita della persona a cui si scrive, ma usare il neutro “Ms”; «non dare per scontato l’orientamento sessuale di nessuno»; «quando ci si rivolge a persone trans, rispettare sempre l’autoidentificazione» e cioè il genere scelto e deciso dalla persona stessa; non parlare di «anziani», ma di «persone anziane», e quando si parla di persone con disabilità è preferibile dire «John Doe ha una disabilità» e non «John Doe è disabile»; non usare termini con una connotazione negativa come «soffre di HIV» o «soffre di autismo», ma usare espressioni come «persona con HIV o con autismo».

Si tratta in gran parte di regole piuttosto semplici, niente affatto innovative e per ciascuna delle quali ci sono ragioni ben precise. Dire «John Doe è disabile», ad esempio, identifica completamente John Doe con la propria disabilità. Usare formule neutre permette l’inclusione di chi non si riconosce nel binarismo di genere, così come usare il pronome scelto evita che la persona a cui ci si riferisce non si senta riconosciuta e si senta anzi confinata in un’identità che non le appartiene. E nei capitoli che seguono l’introduzione ci sono spiegazioni e approfondimenti su alcuni temi specifici che riguardano, appunto, il genere, le persone LGBT+, la disabilità o l’età.

Il caso più eclatante che ha fornito in queste ore lo spunto per molti titoli di giornale in cui si dice che sarà vietato parlare di Natale si trova nel capitolo «Culture, stili di vita o credenze». Qui il consiglio è di non «dare per scontato che tutti siano cristiani perché tutti celebrano le feste cristiane, e non tutti i cristiani le celebrano nelle stesse date» (il Natale e quasi sempre anche la Pasqua cadono in date diverse per la religione ortodossa e per quella cattolica).

L’invito è quindi quello di mostrarsi «sensibili al fatto che le persone hanno diverse tradizioni religiose e calendari». E si fa un esempio: invece di parlare di «periodo natalizio» meglio usare l’espressione «periodo di festività». E quando si scelgono dei nomi propri per fare degli esempi, si suggerisce di non usare solo nomi cristiani o tipici di una religione, come «Maria e Giovanni».

Nel documento, dunque, non si vieta di parlare del Natale o di usare i nomi Maria e Giovanni: si dice semplicemente che non c’è una sola religione e che quando si scrive o si parla sarebbe meglio non darlo per scontato.

Dopo le numerose critiche rivolte da giornali e politici di destra al documento, un portavoce della Commissione ha precisato al Financial Times che l’obiettivo generale delle linee guida era quello di «aumentare la consapevolezza sull’essere inclusivi nella comunicazione», ma che in alcuni casi avrebbero potuto scegliere degli esempi migliori.

Il portavoce ha aggiunto che la Commissione «non sta vietando né scoraggiando l’uso della parola Natale. Ovviamente no. Celebrare il Natale e usare nomi e simboli cristiani fa parte del ricco patrimonio europeo». Come Commissione, però, «siamo neutrali sulle questioni religiose».