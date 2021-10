I candidati sindaco a Trieste sono dieci, ma i principali sono il sindaco uscente Roberto Dipiazza sostenuto in modo compatto da tutti i partiti di centrodestra, e Francesco Russo, del Partito Democratico, per il centrosinistra. È l’elezione meno commentata tra quelle dei sei capoluoghi di regione in cui si è votato tra domenica e lunedì.

Dipiazza è un ex consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia ed è già stato sindaco di Trieste per due volte, dal 2001 al 2011: si è presentato per ottenere quello che per lui sarebbe il quarto mandato. Francesco Russo, ex senatore del PD, è vicepresidente del consiglio regionale ed è considerato molto vicino al segretario del suo partito Enrico Letta. I temi principali al centro della campagna elettorale sono stati il costante calo demografico della città e il futuro del Porto Vecchio, un’enorme infrastruttura ormai in disuso.

