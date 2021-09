Dove si vedono le partite di Champions League tra oggi e domani

La fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22 inizia oggi, martedì 14 settembre, con otto partite della prima giornata. Le altre otto si giocheranno domani, dalle 18.45 alle 21. Delle quattro italiane qualificate, Juventus e Atalanta esordiscono stasera alle 21 contro Malmö e Villarreal, entrambe in trasferta. Inter e Milan giocheranno invece domani sera in contemporanea contro Real Madrid e Liverpool.

Da quest’anno per poter seguire tutta la Champions League ci vorranno due abbonamenti. Su Sky si potranno vedere infatti 121 delle 137 partite previste, con il pacchetto Sport dal costo di 16 euro mensili o con l’abbonamento a Now da 14,99. Anche Mediaset trasmetterà 121 partite su 137 sulla sua piattaforma streaming Infinity, disponibile in abbonamento a 7,99 euro al mese con una prova gratuita di sette giorni, mentre la miglior partita del martedì verrà trasmessa anche in chiaro su Canale 5. Infine, le sedici partite mancanti verranno trasmesse in esclusiva da Amazon tramite la piattaforma online Prime Video, disponibile con l’abbonamento Amazon Prime.

Martedì 14

18.45

Siviglia-Salisburgo [Sky, Infinity]

Young Boys-Manchester United [Sky, Infinity]

21.00

Barcellona-Bayern Monaco [Sky, Infinity]

Chelsea-Zenit San Pietroburgo [Sky, Infinity]

Dinamo Kiev-Benfica [Sky, Infinity]

Lille-Wolfsburg [Sky, Infinity]

Malmö-Juventus [Sky, Mediaset, Infinity]

Villarreal-Atalanta [Sky, Infinity]

Mercoledì 15

18.45

Besiktas-Dortmund [Sky, Infinity]

Sheriff Tiraspol-Shakhtar [Sky, Infinity]

21.00

Atletico Madrid-Porto [Sky, Infinity]

Bruges-PSG [Sky, Infinity]

Inter-Real Madrid [Prime Video]

Liverpool-Milan [Sky, Infinity]

Manchester City-Lipsia [Sky, Infinity]

Sporting-Ajax [Sky, Infinity]

