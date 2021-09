Dove vedere Svizzera-Italia in tv o in streaming

Stasera alle 20.45 le nazionali di calcio di Italia e Svizzera giocheranno contro in una partita valida per le qualificazioni dei Mondiali del 2022. La partita si giocherà a Basilea, in Svizzera. Per entrambe sarà la quinta partita del girone di qualificazione C. Al momento in testa c’è l’Italia con 10 punti, mentre la Svizzera è seconda con 6 punti (anche se ha giocato due partite in meno). Ai Mondiali si qualifica direttamente soltanto la prima classificata: una sconfitta complicherebbe molto le possibilità dell’Italia.

Italia e Svizzera si sono appena affrontate agli ultimi Europei: l’Italia vinse nettamente per 3-0 grazie a una doppietta di Manuel Locatelli e a un gol di Ciro Immobile.

A questa partita l’Italia arriva dopo un deludente pareggio contro la Bulgaria, mentre la Svizzera non avrà a disposizione diversi titolari fra cui Granit Xhaka e Breel Embolo. Dagli Europei ha anche cambiato allenatore: il posto di Vladimir Petković, che oggi allena il Bordeaux, è stato preso da Murat Yakın.

Dove vedere Svizzera-Italia in tv e in streaming

La partita fra Svizzera e Italia sarà trasmessa dalla Rai su Rai 1, online tramite l’applicazione e il sito di Rai Play, raggiungibile da qui, e anche in 4K sul canale dedicato.

Le probabili formazioni di Svizzera-Italia

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Svizzera (4-2-3-1) Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Frei, Sow; Zuber, Fassnacht, Steffen; Seferovic