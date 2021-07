Tienimi Bordone, la raccolta della settimana

Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone sul Post. Il titolo si capisce?

Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e viene dalla musica, e però se uno pensa a Bordone e alla sua inclinazione a imparare e condividere e discutere un sacco di cose, fa ridere, perché sembra che dici “tienimi Bordone”. Tienimi Bordone.

Capito? Eh?

Era meglio “Tienimi Matteo”?

Questa è la raccolta delle puntate della settimana iniziata lunedì 12 luglio.

Lunedì 12 luglio – Isole nella corrente

Kenny Rogers, i Bee Gees, Pras, Dolly Parton e Alex Cameron



Martedì 13 luglio – Ha vinto anche Dolly Parton

La voce della signora dei libri che funziona in tutti i modi



Mercoledì 14 luglio – Dieci minuti di voci da uomo, da donna, non si sa

Ripartiamo da Dolly Parton, poi Jimmy Scott, Tanita Tikaram e Q Lazzarus



Giovedì 15 luglio – Tim Robinson, maestro del friddnguoll’

Il piacevole disagio che si prova guardando I think you should leave, con Valerio Lundini



Venerdì 16 luglio – Di tutto questo gender è anche un po’ colpa mia

Come impazzisce il parlamento italiano quando si parla di CERTE COSE, nessuno