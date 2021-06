Le partite di oggi agli Europei

Lunedì Austria e Danimarca si sono aggiunte alle nazionali qualificate gli ottavi di finale. Oggi, martedì 22 giugno, si concludono le partite del gruppo D, dove Inghilterra e Repubblica Ceca possono dirsi qualificate anche se rischiano di farlo da terze classificate. Le due nazionali si giocano il primo posto a Wembley, mentre Croazia e Scozia cercheranno di evitare l’eliminazione all’Hampden Park di Glasgow.

Gruppo D

Croazia-Scozia

21.00

Entrambe hanno la possibilità di portarsi in testa al girone delle migliori terze classificate, ma devono cercare di migliorare la loro differenza reti per non rischiare nulla. La Croazia vice campione del mondo può anche superare la Repubblica Ceca al secondo posto per differenza reti. La Scozia può invece superare l’Inghilterra al secondo posto, sempre per differenza reti. Ma questo dipenderà per forza di cose dal risultato di Inghilterra-Repubblica Ceca.

Gruppo D

Repubblica Ceca-Inghilterra

21.00

La Repubblica Ceca arriva prima se non perde, seconda se perde e terza se la Croazia vince con un risultato che ne migliora la differenza reti. L’Inghilterra viene da un pareggio deludente contro la Scozia ma arriva prima se batte la Repubblica Ceca. Può però anche arrivare terza, se la Scozia vince e la supera per differenza reti.

La classifica del gruppo D alla terza giornata:

1) Repubblica Ceca 4* (+2)

2) Inghilterra 4* (+1)

3) Croazia 1 (-1)

4) Scozia 1 (-2)

* qualificata agli ottavi

( ) differenza reti

Le quattro migliori terze classificate si qualificheranno agli ottavi di finale secondo una classifica in base a punti ottenuti, differenza reti, gol fatti, numero di vittorie, miglior condotta fair play e infine miglior posizione nel ranking europeo. Questa è la classifica provvisoria:

1) Svizzera 4*

2) Portogallo 3

3) Ucraina 3*

4) Finlandia 3*

5) Spagna 2

6) Croazia 1

* una partita in più

Il tabellone provvisorio della fase a eliminazione diretta:

