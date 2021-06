Le partite di domenica agli Europei

Sabato agli Europei la Francia ha pareggiato con l’Ungheria, la Germania ha battuto il Portogallo e la Spagna ha pareggiato ancora, contro la Polonia. Oggi, domenica 20 giugno, è il giorno dell’Italia, che alle 18 gioca contro il Galles la sua ultima partita dei gironi. Alle 21 è in programma invece Svizzera-Turchia.

Gruppo A

Italia-Galles

18.00

L’Italia è già qualificata e arriva prima se non perde. In quel caso agli ottavi giocherà contro una fra Austria e Ucraina. Se dovesse arrivare seconda affronterà invece una fra Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca. Mancini dovrebbe concedere spazio a chi fin qui ha giocato meno: tra i titolari dovrebbero esserci Rafael Toloi, Alessandro Bastoni, Marco Verratti, Bryan Cristante, Federico Chiesa e Andrea Belotti. Il Galles di Gareth Bale e Aaron Ramsey, invece, arriva tra le prime due se pareggia o se la Svizzera non batte la Turchia.

Gruppo A

Svizzera-Turchia

21.00

La Svizzera può qualificarsi come una delle prime due classificate se vince e il Galles perde (in questo caso si terrà conto della differenza reti), ma verrà eliminata se perde. La Turchia non può arrivare tra le prime due e deve battere la Svizzera per arrivare terza e sperare di passare il turno come una delle quattro migliori terze.

La classifica del gruppo A alla seconda giornata:

1) Italia 6

2) Galles 4

3) Svizzera 1

4) Turchia 0

– Leggi anche: Il calendario degli Europei 2021