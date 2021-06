In Inghilterra le riaperture verranno rinviate di un mese

L’Inghilterra ritarderà di quattro settimane l’allentamento delle restrizioni per il coronavirus inizialmente previsto per il 21 giugno. Il governo nei mesi scorsi aveva stilato una tabella di marcia che prevedeva la rimozione della quasi totalità delle restrizioni il prossimo lunedì, grazie ai buoni risultati ottenuti dalla campagna vaccinale. Un nuovo incremento dei contagi, dovuto in particolare alla diffusione nel paese della variante Delta (B1.617.2) del coronavirus, ha però fatto cambiare idea al governo.

La decisione verrà ufficializzata alle 18 locali (le 19 in Italia) dal primo ministro britannico Boris Johnson, di ritorno a Londra da un vertice della NATO a Bruxelles, ma BBC scrive che i ministri del suo governo hanno già deciso il rinvio dell’allentamento delle restrizioni, e lo stesso Johnson nei giorni scorsi aveva detto che il governo avrebbe agito «con cautela» nel decidere sulle riaperture a causa della grande diffusione nel paese della variante Delta, nota anche come variante “indiana”.

In base ai programmi iniziali del governo, dal 21 giugno avrebbe dovuto essere tolto il limite di persone che si possono invitare a casa; pub, club, teatri e cinema avrebbero potuto operare senza limiti di capienza; non ci sarebbero stati più limiti al numero di persone che possono assistere a eventi sportivi negli stadi; avrebbero potuto riaprire le discoteche e non ci sarebbero stati più limiti alle persone che possono partecipare alle feste di matrimonio (attualmente il limite è di 30 persone). Gli altri paesi del Regno Unito allenteranno le restrizioni autonomamente: la Scozia lo farà il 28 giugno, l’Irlanda del Nord il 21 giugno e il Galles il 25 giugno.

La decisione di rinviare le riaperture si deve al fatto che dall’inizio di giugno i casi nel Regno Unito sono aumentati costantemente, e nell’ultima settimana sono stati in media 6.000 al giorno su 68 milioni di abitanti, il triplo rispetto ai circa 2.000 casi al giorno fatti registrare a maggio. Domenica sono stati registrati 7.490 nuovi casi. I casi più gravi sono stati rilevati tra persone non vaccinate o tra persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. I decessi continuano invece a essere molto bassi, nell’ordine di pochi al giorno, e stabili ormai da oltre un mese: il virus sta circolando infatti prevalentemente nelle fasce più giovani, dove la copertura vaccinale è inferiore, e che sono meno a rischio di sviluppare complicazioni gravi.