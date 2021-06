Le partite di domenica agli Europei

Sabato, nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei, ci sono stati un pareggio e due vittorie in trasferta, di Finlandia e Belgio, e molta apprensione per Christian Eriksen. Oggi, domenica 13 giugno, il torneo prosegue con altre tre partite: Inghilterra-Croazia, Austria-Macedonia del Nord e per finire Olanda-Ucraina.

Gruppo D

Inghilterra-Croazia

15.00

La rivincita della semifinale degli ultimi Mondiali è la partita più attesa di questa giornata, si gioca a Wembley davanti a circa 22.500 spettatori. L’Inghilterra di Gareth Southgate è tra le grandi favorite del torneo, a cui si presenta con una generazione di talenti come forse non aveva mai avuto. Ma ha dovuto rinunciare per infortunio a Trent Alexander-Arnold, terzino del Liverpool. Tra i titolari di oggi ci saranno il centravanti Henry Kane e Phil Foden, esterno ventunenne da cui ci si aspetta molto a questi Europei.

Negli ultimi mesi la Croazia vice campione del mondo ha faticato a mettere insieme dei buoni risultati, ma rimane pur sempre una squadra di grande qualità. Tre anni fa riuscì a battere un’Inghilterra simile a quella di adesso motivata anche dalle dichiarazioni degli inglesi e della stampa, che la sottovalutarono. Spera di fare lo stesso oggi, sostenuta soprattutto dal suo centrocampo, in cui dovrebbero giocare insieme Modric, Brozovic e Kovacic. In attacco gli esterni saranno Perisic dell’Inter e Rebic del Milan.

Gruppo C

Austria-Macedonia del Nord

18.00

Nelle qualificazioni agli Europei l’Austria è passata da seconda del suo girone, proprio davanti alla Macedonia del Nord, che poi ha ottenuto la qualificazione alla fase finale tramite gli spareggi. Oggi si incontreranno nuovamente, all’Arena Nazionale di Bucarest, sede tutto sommato equidistante dai due paesi. L’Austria di David Alaba è al terzo Europeo della sua storia, il secondo consecutivo. Per la Macedonia del Nord è invece l’esordio assoluto in un grande torneo.

Gruppo C

Olanda-Ucraina

21.00

L’ultima partita in programma domenica si gioca alle 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Come l’Italia, l’Olanda non ha partecipato agli ultimi Mondiali e agli Europei cerca il riscatto. Non si presenta con una rosa forte come quelle avute in passato, ma può contare sui giocatori dell’Ajax semifinalista di Champions League, finiti tutti in grandi club, altri esperti come De Vrij, Blind e Depay e poi su tanti giovani promettenti, come Ryan Gravenberch e Owen Wijndal.

L’arrivo dell’Ucraina agli Europei è stato preceduto dalle polemiche sulla sua maglia. È allenata da Andriy Shevchenko e negli ultimi anni ha rinfrescato la sua rosa con l’arrivo di giocatori di qualità come Malinovskyi, Zinchenko e Tsyngakov. Ha avuto la fortuna di capitare in un girone alla sua portata, ma il passaggio del turno non è scontato neanche come seconda classificata.

