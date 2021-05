L’Islanda stravince anche in contumacia

Daði Freyr e i suoi Gagnamagnið (cioè i “pacchetti dati”: saranno fisicamente dei pacchetti?), gli islandesi, non hanno potuto esibirsi dal vivo nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, per via di un caso di positività da coronavirus. La delusione tra Matteo Bordone, Giulia Balducci, Luca Misculin e Stefano Vizio, le voci dell’inevitabile podcast del Post sul vecchio Eurofestival, è stata difficile da superare: ma anche col video delle prove, sono stati di gran lunga i migliori della serata. Il livello è stato più basso della prima semifinale, anche se c’è stata qualche sorpresa (il cantante della Svizzera per esempio, e a suo modo anche il trio della Serbia). Nella terza – la prima, e la seconda – puntata del podcast c’è anche spazio per l’attesa rubrica sulla geopolitica dell’ESC, a cura della redazione di Konrad. L’ultima puntata uscirà lunedì, sulla finale di sabato sera. L’inevitabile podcast del Post sull’Eurovision Song Contest è disponibile eccezionalmente per tutti, abbonati e non, qui sul sito oppure sulla nuova app per i podcast del Post, appena pubblicata sugli store di Android e iOS.