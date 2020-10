Copertine di ottobre 2020

Abbiamo più volte notato come, tra le copertine che si fanno notare mese per mese sugli scaffali delle librerie, per inventiva e creatività, sono spesso ricorrenti certi colori. In questo ottobre sono stati: bianco, nero e verde insieme, e un rosso caldo. Si segnalano in particolare un’innovazione tra le copertine della casa editrice People e una nuova collana di fantascienza, oltre a un paio di copertine molto stagionali.