I sorteggi finali della Champions League 19/20

I sorteggi di quarti, semifinali e finale dell’edizione 2019/20 della UEFA Champions League si terranno oggi a partire dalle 12 presso la sede UEFA di Nyon, in Svizzera. Partecipano ai sorteggi le quattro squadre che hanno ottenuto la qualificazione ai quarti prima della sospensione dei tornei, cioè Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint-Germain, le quali verranno sorteggiate con gli accoppiamenti degli ottavi di finale ancora in corso: Chelsea-Bayern Monaco, Napoli-Barcellona, Real Madrid-Manchester City e Lione-Juventus. Al termine dei sorteggi ogni squadra conoscerà il suo percorso verso la finale.

Il nuovo formato della Champions League

Sul campo, la Champions League riprenderà tra il 7 e l’8 agosto con le quattro partite di ritorno degli ottavi di finale, che verranno disputate senza pubblico ma normalmente negli stadi delle squadre che hanno giocato l’andata in trasferta: la Juventus ospiterà a Torino il Lione, il Napoli andrà a Barcellona. Dai quarti di finale in poi, tutte le fasi restanti si giocheranno in gara secca e a Lisbona, allo stadio da Luz del Benfica e allo stadio José Alvalade dello Sporting, per limitare gli spostamenti e contenere i rischi di contagio fra le squadre.

Le regole dei sorteggi

Le procedure dei sorteggi saranno facilitate dalle regole della fase a eliminazione diretta. Non sono infatti previste teste di serie e potranno incontrarsi squadre provenienti dallo stesso campionato. I quarti inizieranno poi il 12 agosto e si concluderanno tre giorni dopo. Le semifinali si disputeranno tra il 18 e il 19 agosto mentre la finale è in programma il 23 dello stesso mese.

Dove vedere i sorteggi in diretta

I sorteggi di quarti, semifinali e finale di UEFA Champions League verranno trasmessi in diretta sul sito della UEFA, raggiungibile da qui. In Italia verranno trasmessi anche da Sky su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati potranno seguirli in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque guardare la cerimonia pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.