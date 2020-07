I sorteggi di Europa League con Inter e Roma

I sorteggi di quarti e semifinali di UEFA Europa League sono in programma oggi alle 13 nella sede svizzera della UEFA, un’ora dopo quelli della Champions League. A differenza di quest’ultimo torneo, in Europa League nessun ottavo di finale è stato completato: mancano tutte le partite di ritorno mentre Inter e Roma, che in quanto squadre italiane sono state le prime europee a sospendere le attività a febbraio, non hanno disputato nemmeno le partite di andata. Per velocizzare la ripresa del torneo, Inter e Roma giocheranno il loro ottavi contro Getafe e Siviglia in una partita unica anziché tra andata e ritorno. Il sorteggio dei quarti si svolgerà quindi tra coppie di squadre.

Gli accoppiamenti che verranno sorteggiati:

Istanbul Basaksehir/Copenhagen

Olympiacos/Wolverhampton

Rangers Glasgow/Bayer Leverkusen

Wolfsburg/Shakhtar Donetsk

Inter/Getafe

Siviglia/Roma

Eintracht Francoforte/Basilea

LASK Linz/Manchester United

Il nuovo formato dell’Europa League

L’Europa League riprenderà tra il 5 e 6 agosto con tutti gli ottavi di finale. Le partite di ritorno si giocheranno negli stadi delle squadre in casa, mentre le gare secche di Inter e Roma verranno organizzate in Germania tra Duisburg, Düsseldorf, Colonia e Gelsenkirchen, le città dove poi si disputeranno anche tutte le altre partite del torneo. La vincente della finale di Colonia del 21 agosto andrà a giocare la Supercoppa UEFA contro la vincente della Champions League il 24 settembre alla Puskás Aréna di Budapest.

Le regole dei sorteggi

Le procedure dei sorteggi saranno facilitate dalle regole della fase a eliminazione diretta. Non sono infatti previste teste di serie e potranno incontrarsi squadre provenienti dallo stesso campionato.

Dove vedere i sorteggi in diretta

I sorteggi di quarti, semifinali e finale di UEFA Europa League verranno trasmessi in diretta sul sito della UEFA, raggiungibile da qui. In Italia verranno trasmessi anche da Sky su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati potranno seguirli in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque guardare la cerimonia pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.