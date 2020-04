Da chi fu approvato il MES?

Da due giorni è in corso una polemica tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il leader della Lega, Matteo Salvini, e la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, attorno al MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, l’istituzione europea che ha lo scopo di aiutare i paesi in difficoltà e di cui diversi governi europei hanno chiesto l’intervento per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da coronavirus.

L’accordo trovato giovedì sul MES dall’Eurogruppo – il nome con cui è chiamato il Consiglio dell’Unione Europea che riunisce i ministri dell’Economia dell’eurozona – prevede la possibilità di utilizzare gli aiuti forniti dal MES senza alcun vincolo per effettuare spese sanitarie pari al 2 per cento del proprio PIL (per l’Italia circa 35 miliardi di euro). Questi soldi potranno essere spesi nel sostegno “diretto o indiretto” ai propri sistemi sanitari.

Cosa è successo

Il MES è tra le misure economiche previste dall’accordo, piuttosto modesto, trovato dall’Eurogruppo. La sua approvazione è stata pesantemente criticata da Salvini e da Meloni, che hanno accusato Conte e il governo di aver “svenduto” e “tradito” l’Italia. Conte ha risposto duramente venerdì sera, durante la conferenza stampa trasmessa su diverse reti televisive in cui ha annunciato il prolungamento delle misure restrittive fino al 3 maggio.

Una sola parola: tradimento. pic.twitter.com/JFWs2Tu6Tg — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) April 10, 2020

#Salvini: MES APPROVATO?!? Inorridisco e chiederemo le dimissioni di un ministro dell'Economia che ha svenduto il nostro Paese. #portaaporta — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 9, 2020

In particolare Conte ha detto che «l’Italia non ritiene il MES adeguato a quest’emergenza». Ha spiegato che «la nostra principale battaglia è quella di un fondo finanziato con gli eurobond» e ha ricordato che «il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza».

In conferenza stampa, Conte è ritornato sul concetto ribadendo che, se il MES viene considerato una trappola, «chi ha confezionato questa trappola si assuma la responsabilità pubblica: nel 2012 c’era un governo di centrodestra non vorrei ricordar male ma la Meloni era un ministro»: in realtà al governo c’era Mario Monti, sostenuto anche dal Popolo delle Libertà a cui allora apparteneva Meloni, ma Meloni non era ministra.

Salvini ha paragonato la conferenza stampa di Conte a una cosa da «regime», accusando il presidente del Consiglio di avere attaccato l’opposizione usando una conferenza stampa trasmessa a reti quasi unificate. Meloni ha accusato Conte di aver organizzato «una conferenza stampa pochi minuti prima dell’edizione più vista dei tg per accusare l’opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica. La dice lunga sulla tracotanza di questo governo».

#Salvini: Da italiano mi aspettavo che Conte rispondesse a medici, imprenditori e partite iva. Ha preferito attaccare le opposizioni a reti unificate. Come nei regimi. #StaseraItalia — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 10, 2020

Il presidente #Conte indice una #conferenzastampa in prima serata sul servizio pubblico per attaccare l'opposizione, senza possibilità di replica e senza contraddittorio. Non si è mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia. pic.twitter.com/kijXDo0G0r — Fratelli d'Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) April 10, 2020

E quindi chi è responsabile del MES in Italia?

Il MES venne istituito dalle modifiche al Trattato di Lisbona approvate il 23 marzo 2011 dal Parlamento europeo e ratificate dal Consiglio europeo a Bruxelles il 25 marzo 2011. Entrò in vigore il 12 settembre 2012.

Durante la fase di approvazione del MES era in carica il quarto governo Berlusconi, una coalizione tra Popolo delle Libertà, Lega Nord, Movimento per le Autonomie. Il governo diede le dimissioni il 12 novembre 2011 e il 16 novembre fu sostituito dal nuovo governo guidato da Mario Monti.

La Lega Nord si era sempre dichiarata contraria al MES e il 23 marzo 2011, al Parlamento Europeo, aveva votato contro la sua introduzione. Quel giorno Salvini, all’epoca europarlamentare, era assente alla votazione, come dimostra l’elenco dei partecipanti.

Il 19 settembre 2011 il governo presentò la ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo che modificava il Trattato di Lisbona e che prevedeva l’introduzione del MES: il disegno di legge fu presentato dal ministro degli Affari esteri Franco Frattini, dal ministro dell’Economia e delle finanze Giulio Tremonti, dal ministro dello Sviluppo economico Paolo Romani e dalla ministra per le Politiche europee Anna Maria Bernini. Giorgia Meloni faceva parte del Consiglio dei ministri.

Il MES venne approvato in Italia nel luglio 2012: il 12 al Senato, il 19 alla Camera. Giorgia Meloni, che allora faceva parte del PdL ed era ministra della Gioventù, non votò, perché era assente. Quando il MES entrò in vigore, nel luglio del 2012, era in carica il governo di Mario Monti di cui Meloni non faceva più parte.