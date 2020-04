È crollato un ponte di una strada statale al confine tra Toscana e Liguria

Mercoledì mattina verso le 10.20 è crollato un tratto della strada provinciale SP70 tra i comuni di Aulla (in provincia di Massa-Carrara, Toscana) e Bolano (in provincia della Spezia, Liguria). A crollare è stato un ponte che attraversava il fiume Magra. Il sito di notizie ligure Primo Canale scrive che una persona sarebbe stata ferita: sarebbe «un ragazzo che lavora per una ditta di consegne che nel crollo si sarebbe rotto una gamba». Al momento non si hanno notizie di altri feriti.

#8aprile 10.25 #Aulla (MS), crollo ponte sulla SP70 che collega la SP62, in località Albiano. Stanno operando i #vigilidelfuoco anche con squadre #usar ed elicottero per verificare la presenza di auto coinvolte pic.twitter.com/0VvXh9mInV — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 8, 2020