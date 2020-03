Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 18 marzo

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che sarà – purtroppo o per fortuna, a seconda di come la si guardi – una bella giornata primaverile. Di mattina ci saranno giusto poche nuvole sparse sulla costa adriatica e al Sud; di pomeriggio sarà sereno in tutto il Nord e nuvoloso al Centro-Sud e al Sud, in particolare in Puglia e Basilicata. Di sera la situazione rimarrà invariata e verso le ultime ore della giornata ci saranno ulteriori schiarite.

Tutto questo dovrebbe importare solamente chi deve ancora spostarsi per andare a lavoro, dato che tutti gli altri devono limitare gli spostamenti e restare a casa, come ci stiamo ripetendo da giorni: magari leggendo un libro lungo, o lavorando da casa (nel caso qui trovate qualche consiglio per farlo meglio).

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.