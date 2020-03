I club di calcio più “preziosi” d’Europa

Nel suo ultimo rapporto settimanale, il Centro Internazionale di Studi sullo Sport (CIES) ha stimato il valore delle squadre dei cinque maggiori campionati di calcio europei in base ai loro venti calciatori più importanti (per uniformare le valutazioni fra chi ne ha di più e chi ne ha di meno). Le stime sono state fatte seguendo il modello statistico sviluppato negli anni dal CIES per valutare i valori di trasferimento dei calciatori professionisti su base scientifica. Il Liverpool campione d’Europa in carica – che però non potrà difendere il titolo – è la squadra più “preziosa” al mondo con un valore di 1 miliardo e 405 milioni di euro, seguito dal Manchester City, campione d’Inghilterra da due anni. La prima squadra italiana in classifica è la Juventus seguita a poca distanza dall’Inter, fino a poco tempo fa la sua rivale principale in Serie A.

