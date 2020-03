Il Liverpool è stato eliminato dalla Champions League

Il Liverpool è sta battuto 3-2 dall’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions League venendo eliminato dal torneo di cui era campione in carica con un risultato complessivo fra andata e ritorno di 4-2 per gli spagnoli. Dopo la vittoria per 1-0 in Spagna, la squadra allenata da Diego Simeone ha ottenuto la qualificazione ai quarti recuperando lo svantaggio iniziale grazie a tre gol segnati nei tempi supplementari da Marcos Llorente e Alvaro Morata. Nell’altro ottavo di finale giocato mercoledì sera, invece, il PSG ha ribaltato la sconfitta dell’andata battendo 2-0 il Borussia Dortmund.