Le partite di ritorno degli ottavi di Champions League

I ritorni degli ottavi di finale di UEFA Champions League iniziano questa sera con le prime due partite in programma: Valencia-Atalanta e Lipsia-Tottenham. La diffusione del coronavirus in Europa sta però mettendo in dubbio il proseguimento del torneo: stasera, per esempio, l’Atalanta giocherà a Valencia senza pubblico e lo stesso faranno domani PSG-Borussia Dortmund e il Napoli la prossima settimana a Barcellona. Considerando poi le restrizioni ai voli in arrivo e in partenza dall’Italia, non si sa ancora se Juventus-Lione di martedì prossimo si possa giocare. La UEFA punta però a chiudere almeno questo turno prima di considerare eventuali sospensioni.

10/3

21.00

Lipsia-Tottenham (1-0)

Valencia-Atalanta (1-4) [Mediaset/Sky]

11/3

21.00

Liverpool-Atletico Madrid (0-1)

PSG-Borussia Dortmund (1-2)

17/3

21.00

Juventus-Lione (0-1)

Manchester City-Real Madrid (2-1)

18/3

21.00

Barcellona-Napoli (1-1)

Bayern Monaco-Chelsea (3-0)