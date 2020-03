Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 11 marzo

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che sarà una gran bella giornata: inizierà con sole in tutta Italia e giusto qualche nuvola sparsa sulle isole e nel Centro-Sud; poi, di pomeriggio e di sera, ci saranno ulteriori schiarite e sarà sereno praticamente ovunque. Di notte sarà parzialmente nuvoloso e nebbioso solo al Nord. In tempi normali vi avremmo consigliato di godervi la bella giornata da qualche parte, facendo una gita, prendendo un permesso a lavoro: ma siccome tempi normali non sono, restiamo a casa.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.