فيروس كورونا في إيطاليا ما الذي يجب عليك معرفته وما يجب عمله تجاهه

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لقد وصل انتشار فيروس كورونا في إيطاليا إلى مستوى خطير ومقلق: فهناك آلاف الأشخاص المصابين ومئات الوفيات، والأعداد في تزايد كل يوم وذلك منذ حوالي ثلاثة أسابيع تقريبًا. تعد إيطاليا من بين أكثر بلدان العالم تضرراً من الوباء، ويتطلب احتواء أضرار الفيروس التزامًا فوريًا من جانب جميع المواطنين، خاصة أولئك الذين يعيشون في شمال إيطاليا، ولا سيما في مقاطعات لومبارديا، فينيتو، إميليا رومانيا و بييمونتي.

قد يكلف فيروس كورونا خسائر مالية فادحة لملايين من الأفراد في إيطاليا، بل وسيؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف. ولكن إذا قام الجميع كلُّ في مجاله بإحترام القواعد فإن هذا سيقلص بشكل كبير أعداد المرضى وأعداد الموتى بل سينخفض أيضًا عدد الأشخاص الذين سيفقدون وظائفهم وستقل المعاناة من العواقب الاقتصادية للوباء.

في مثل هذه الأوقات يجب على الجميع بذل الجهد والتضحية، حتى يتم التغلب على هذه الصعوبات – الاقتصادية والإجتماعية والوظائفية – في أقرب وقت ممكن وحتي يكون لهذه المشكلة أقل تأثير على حياتنا جميعاَ.

هذا دليل مختصر يشرح ماهية الوضع الحالي والسلوكيات الواجب اتباعها.

ما هو الوضع الحالي

بالنسبة لمعظم المصابين، فإن أعراض فيروس كورونا تشبه أعراض الأنفلونزا. ولكنها قد تسبب مضاعفات كبيرة بالنسبة لبعض الناس – مثل كبار السن والمرضى – ولكن نادراً ما يتعرض لذلك الشباب والأفراد الأصحاء. هناك حاليا المئات من المرضى يعالجون في المستشفيات

بوحدات العناية المركزة، لهذا يجب أن لا نتصرف الآن بتهور حتى ولو كنا من الشباب: هناك خطر الإصابة بالعدوى في إحدى صور الفيروس الخطيرة. بل وقد نصيب بالعدوى آشخاص آخرين والذي قد ينتهي بهم المطاف إلى المستشفى.

المشكلة الأكثر خطورة في وباء فيروس كورونا هي أنه يضع نظام مقاطعة لومبارديا الصحي في أزمة، و مع زيادة عدد الإصابات ويمكن أن يفعل الشيء نفسه مع المقاطعات الأخرى. أصبحت وحدات العناية المركزة بالمستشفيات مكتظة بمرضى فيروس كورونا، وترتب على ذلك أن العديد من الأطباء والممرضات أضحوا منشغلين بمعالجتهم ويتطلب ذلك منهم نوبات عمل طويلة ومرهقة، للأسف الوضع جد خطير وباعث للقلق في مستشفيات مقاطعة لومبارديا: حيث لا توجد موارد كافية ولا أفراد لديهم وقت لرعاية المرضى الذين يعانون من مشاكل مرضية أخرى، ولهذا فإن العديد من العمليات الجراحية يتم تأجيلها كما أن هناك بعض الحالات قد يكون من الصعب علاجها حتى ولو كانت طارئة.

يحذر الأطباء منذ أيام من أنه إذا استمر الوباء بهذا المعدل، فسيكون من الضروري اختيار إعطاء الأولوية للمرضى الأصغر سنا، مع احتمال ترك المرضى الأكبر سنا للموت.

يعد اتباع توصيات السلطات الحكومية لاحتواء فيروس كورونا أمرًا مهمًا في حد ذاته لتفادي أن يزداد الأمر تفاقماَ في المستشفيات سواء أكان ذلك في لومبارديا أو أماكن أخرى في إيطاليا.

ما هي القرارات التي اتخذتها الحكومة

بداية من يوم الاثنين الموافق 9 مارس، مددت الحكومة القيود المفروضة على حرية التنقل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والرياضية ومنع الذهاب إلى المدارس لتشمل جميع أنحاء إيطاليا.

قررت الحكومة أن تظل المدارس (بما في ذلك الجامعات) مغلقة في جميع أنحاء إيطاليا حتى 3 أبريل، كما قررت إغلاق دور السينما والمسارح والمراقص والحانات وحمامات السباحة والصالات الرياضية والمراكز الرياضية في جميع أنحاء البلاد؛ وتقرر تعليق كافة الحفلات الموسيقية والمناسبات والمعارض، والمسابقات الرياضية ويشمل ذلك أيضا وقف مباريات الدرجة الأولى لكرة القدم.

يمكن للبارات والمطاعم أن تكون مفتوحة فقط من الساعة 6 إلى الساعة 18 مع اتخاذ تدابير لفرض مسافة متر واحد بين العملاء: بعد الساعة 18 ستظل هذه الأماكن مغلقة؛ يتعين على كافة المحلات والأنشطة التجارية اتخاذ تدابير لفرض مسافة متر واحد على الأقل بين االأشخاص المتواجدين.

تسليم الأغذية لا يخضع لقيود.

من أهم القوانين الصادرة تلك المتعلقة بالتنقل والسفر: بداية من الإثنين 9 مارس لا يمكن التنقل إلا في حالة الضرورة القصوى وأن يكون ذلك لأسباب العمل أو الصحة أو في حالات الطوارئ. هذا يعني أنه يجب على الأشخاص البقاء في المنزل قدر المستطاع، وأنه عند السفر بالسيارة أو القطار، فقد توقفك الشرطة وتسألك عن سبب الانتقال وستقوم بتغريم من لا يحترمون القواعد. في الواقع، تريد الحكومة من المواطنين البقاء في منازلهم بقدر مستطاعتهم وأن يكون التواصل بين الناس بأقل قدر ممكن.

نقل البضائع لا يخضع لقيود.

وقد تحدد أن من سيقوم بالتنقل عليه أن يكتب ويملأ نموذجًا خاصًا بذلك. يمكن كتابة وملأ هذه النماذج التي تطلبها الشرطة في الحال: يجب على المسافرين ملء نموذج خاص. يمكن الحصول على النموذج هنا. لا يتوفر حاليًا بلغات أخرى.

ستكون هناك إجراءات مراجعة وتفتيش لذلك عند مداخل محطات القطار، والتي قد تشمل قياس درجة الحرارة.

يمكنك مغادرة المنزل لشراء شيء تحتاجه بشدة ، مثل المصباح الكهربائي. يمكنك مغادرة المنزل لمساعدة قريب مسن. ومع ذلك ، ينبغي القيام بذلك باتباع جميع الاحتياطات والحد من الاتصالات الاجتماعية.

ماذا تفعل إذا كنت مريضا، أو إذا كان شخص ما في عائلتك مريضا

إذا كنت تعاني من السعال أو صعوبة في التنفس أو إذا كنت تشعر بوجع، فقم بقياس الحرارة: إذا كنت تزيد عن 37.5° درجة مئوية، فعليك البقاء في المنزل؛

•إذا كان لديك طبيب عام معالج، عليك الإتصال به وسؤاله عن كيفية التصرف؛

إذا لم يكن لديك طبيب عام معالج، وكان لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك الأعراض المذكورة أعلاه، لا تذهب إلى عيادة

الاسعاف والطوارئ، لكن إذا كنت في لومبارديا اتصل على رقم الهاتف 800.89.45.45 (رقم مجاني) واشرح الوضع؛ في بقية أنحاء إيطاليا يمكن الإتصال برقم الهاتف 1500 (رقم مجاني).

إذا ظهرت على أي شخص من الأشخاص الذين يعيشون معك الأعراض المذكورة أعلاه ، يتم عزله قدر الإمكان: ويتم تخصيص غرفة له بمفرده، ويتم تطهير الأماكن التي لمسها وتحرك فيها؛

إذا كنت تشعر بالمرض، أو تعاني من حمى أو سعال أو صعوبة في التنفس، يكون من اللازم أن تبقى في المنزل ولا تذهب

إلى العمل: اتصل بصاحب العمل واشرح الحالة، لأنه من مصلحتك ومصلحته تجنب انتقال العدوى إلى أفراد أخرين من الذين يعملون معك.

ما هي السلوكيات التي يجب اتخاذها حتى لو كنت بخير ولم تتعرض للمرض

البقاء في المنزل بقدر الأمكان؛

إذا كنت لا تستطيع البقاء في المنزل وأخذ اجازة من العمل، حاول تقليل الاتصالات مع الأشخاص الآخرين: على سبيل

المثال، تجنب الاقتراب من الآخرين في الحافلة، وحافظ على البقاء بعيداَ مسافة متر واحد على الأقل من الزملاء؛

تجنب الأماكن المزدحمة، على سبيل المثال الحانات والبارات؛

حافظ على البقاء بعيداَ مسافة متر واحد على الأقل من الأشخاص الآخرين؛

تجنب تحية الآخرين بالعناق والقبلات والسلام باليد؛

تفادي تناول وتقاسم الأطعمة والمشروبات مع أشخاص آخرين؛ استخدم أدوات خاصة فقط بك من أطباق وكؤوس؛

بقدر الإمكان، حافظ على بقاء الأطفال في المنزل، وتجنب تواجدهم مع زملاء الفصل سوياَ؛

اغسل يديك كثيراَ لمدة 20 – 30 ثانية على الأقل، وادعكها جيدًا بالماء والصابون، خاصة قبل الأكل وعندما تكون خارج المنزل وبعد العودة؛

إذا لم تكن هناك مياه جارية متوفرة، اغسل يديك باستخدام مطهر يحتوي على الكحول (الكحول مفيد أيضًا لتنظيف المنزل، والذي يمكنك أن تحمله معك للاستعمال في زجاجة بلاستيكية)؛

عند السعال أو العطس يكون ذلك في جوف الكوع وليس في اليد.

التزم دائما بعدم لمس الوجه باليدين وبوجه خاص عدم لمس الفم والعينين؛

تجنب بقدر الامكان لمس الأسطح في الأماكن العامة (القطارات والحافلات، على سبيل المثال)؛

قم بتكرار تنظيف الأسطح التي يمكن ملامستها في المنزل؛

يمكنك الخروج للتسوق وشراء الأشياء التي تحتاجها، ولكن عند القيام بذلك حافظ على إبقاء مسافة بعيدة عن الآخرين وتجنب لمس العديد من الأسطح؛

استخدم القناع فقط إذا كنت تعتقد أنك مريض أو إذا كنت تعتني بأشخاص مرضى.