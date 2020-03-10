意大利新冠病毒：您应了解和应做的事 

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新冠病毒在意大利的扩散已达到相当严重且令人担心的程度：已有数千人被感染，数百人死亡，连续近三周来数字每日不断增长。意大利是全世界疫情最严重的国家之一，遏制病毒需要全国人民立即做出努力，从那些生活在意大利北部包括伦巴第、威尼托、艾米莉亚·罗马涅和皮埃蒙特大区的居民们开始。

对于意大利数百万人来说，新冠病毒意味着经济损失，而对无数的人而言也意味着失业。每个人都尽自己的一份力量，遵守规定，不仅会让感染者和死亡人数迅速下降，而且还能使因疫情而失业的人数以及经济损失都得到降低。

只需每一个人都付出一点努力和牺牲，就能让我们所面临的经济、工作和社会危机尽早结束，让它对我们生活的影响降至最低。

这一简短指南将解释目前的形势，以及哪些是应遵循的行为。

目前的形势

对于大多数感染者来说，新冠病毒的症状与感冒相似。对于一定的人群如老人、病人以及少数的年轻人和健康人群则会引起严重的并发症。目前已有数百人在医院的重症监护室治疗。即使您很年轻，也不可轻视：您也有可能感染病毒并发生恶化，并且传染给其他人导致他们住院。

新冠病毒疫情引发的最严重问题就是让伦巴第医疗系统陷入危机，如果感染人数持续上涨，也会导致其他大区陷入同样的困境。医院内的重症监护室已经挤满了新冠肺炎的病患，为了照顾他们，这里的医生和护士正花费大量的时间不辞辛劳轮班工作。在伦巴第大区的许多医院情况都非常危急：已经没有时间和资源来治疗其他问题的病患了，他们的手术时间已经被延后，某些时候即使是紧急情况也无法得到救治。

数日来，医生们不断警告，如果疫情继续以这样的速度蔓延下去，他们将不得不选择优先考虑治疗更年轻的患者，而让老人冒死亡的风险。

严格遵守当局的建议遏制新冠病毒，对于预防意大利其他地区发生与伦巴第一样的严峻形势至关重要。

政府做了哪些决定

3月9日政府将出行、经济活动、体育活动和停课的限制措施扩展至整个意大利。

全意大利的学校（包括大学）停课至4月3日，全国范围内的电影院、剧院、迪厅、俱乐部、游泳馆、健身房和体育中心均停止营业；音乐会、表演活动和展会、体育赛事（包括意甲联赛）均暂停。

酒吧和餐厅可以开门，营业时间从6点至18点，但客人之间必须保持1米的距离，18点后必须全部关闭；所有商业活动都必须采取措施遵守人与人之间1米的安全距离。运送食物不受限制。

但更重要的法规是限制出行：从周一起只有在非常必要的时候如工作、看病和紧急事件时才可出行。这意味着必须尽可能呆在家里，以及如果开车或乘火车出行，将会被警察拦下询问出行的原因，对不遵守规定的人员处以罚款。实际上，政府就是希望每个居民都尽可能多地呆在家里，并尽可能少地与他人接触。在火车站的进口将设有人员检查体温。货物运输不受限制。

出行人员应出示专门的声明。声明可在警察查问时填写，表格可以在这里获得。当前无法使用其他语言。

您可以离开屋子购买急需的东西，例如灯泡。您可以离开家来帮助年迈的亲戚。但是，应遵循所有预防措施并限制社会交往

如果您感觉不舒服，或者您的家人不舒服

· 如果您有咳嗽、呼吸困难症状，或者感觉不舒服，发烧超过37.5 °C，请留在家里；

· 如果您有家庭医生，可致电医生询问该如何处理；

· 如果您没有家庭医生，而您或您的家人出现上述症状，不要前往医院急诊处。如果您在伦巴第大区，请拨打免费电话800.89.45.45说明您的情况；在意大利其他地区可以拨打免费电话1500。

· 如果和您一同居住的人出现上述症状，尽可能将其隔离：可以的话，给他一个独立的房间，让他清洁所有使用过的公共区域。

· 如果您感觉不舒服，发烧、咳嗽或呼吸困难，留在家里不去上班非常重要：致电您的雇主，向他解释您的情况，避免传染给同事对您和您的雇主都有益无害。

即使您身体并无不适应该怎么做

· 尽可能呆在家里；

· 如不得不去上班，要尽量减少与他人接触：例如避免在公交车上靠近他人，与同事保持至少1米的距离；

· 避免到人群聚集的地方，例如酒吧；

· 与他人保持至少1米的距离；

· 避免问候时拥抱、亲吻和握手；

· 避免与他人共享食物和饮料，仅用自己的盘子和杯子；

· 尽可能让孩子呆在家里，避免他们与同学聚会；

· 经常洗手，每次至少20-30秒钟，用肥皂充分揉搓并冲洗，尤其是在进食前和出门在外时；

· 如果没有流水冲洗，可以用含酒精的消毒液擦手（家用清洁酒精也可，可以倒入一个塑料小瓶内随身携带）；

· 咳嗽和打喷嚏时要用手肘挡住嘴，而不是用手；

· 尽可能不要用手摸脸，尤其是口、鼻和眼睛；

· 尽可能避免触摸公共场所的表面（如火车和公交车）；

· 经常打扫家里的卫生擦拭表面；

· 可以出门购买生活必需品，但要尽可能与他人保持安全距离，避免触摸过多的表面；

· 只有在您觉得病了或您正在照顾病人的时候才使用口罩。