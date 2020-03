Quali negozi resteranno aperti e quali no

Mercoledì sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato nuove e ulteriori misure per limitare la diffusione del contagio da coronavirus (SARS-CoV-2), che in Italia ha superato i 10mila casi registrati. Dopo aver esteso le restrizioni a tutta Italia, il governo ha deciso di chiudere tutte le attività commerciali «non essenziali»: la misura sarà valida dal 12 marzo al 25 marzo. Conte ha spiegato che potranno rimanere aperti solo negozi di alimentari, farmacie, tabaccai ed edicole (ma non i mercati all’aperto). Tuttavia, esistono tantissimi tipi di attività e in molti potrebbero avere dubbi se restare aperti oppure no: qui trovate un elenco delle attività che dovranno chiudere e di quelle che invece potranno restare aperte.

Attività e servizi commerciali che potranno rimanere aperti secondo il decreto

Tutti i negozi di alimentari (supermercati, ipermercati, discount e minimarket e negozi di surgelati)

Negozi di computer, elettronica, componentistica ed elettrodomestici

Tabaccherie, forni, pescherie, fruttivendoli e negozi di bevande, corrispondenti al codice dell’Istat “ateco” 47.2

Benzinai

Negozi di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT), attività di consulenza nel settore informatico, rivenditori di giochi e giocattoli (codice ateco: 47.4)

Negozi di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Negozi di articoli igienico-sanitari

Negozi di articoli per l’illuminazione

Edicole

Farmacie

Negozi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (incluse le parafarmacie)

Negozi di ortopedica

Profumerie e negozi di articoli per l’igiene personale

Negozi di animali domestici

Negozi di ottica e fotografia

Negozi di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento

Negozi di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Negozi online

Vendite effettuate via televisione

Vendite effettuate via corrispondenza, radio, telefono

Distributori automatici

Servizi di mensa e catering, a patto che rispettino la distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

Locali nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nelle stazioni di servizio autostradali.

Tutte le lavanderie (anche le lavanderie industriali)

Servizi funebri

Attività industriali, agricole e zootecniche

Servizi bancari, finanziari e assicurativi

Servizi di trasporto pubblico

Tutte le attività diverse dall’elenco dovranno restare chiuse al pubblico, compresi i bar, i pub e i ristoranti, che potranno comunque fare servizio a domicilio. Le altre attività di servizi alla persona come parrucchieri e centri estetici dovranno rimanere chiuse.