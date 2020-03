Il governo chiude locali e negozi

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che il governo emanerà un nuovo decreto per introdurre ulteriori restrizioni per fermare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2), dopo quello di lunedì che limitava gli spostamenti in tutta Italia. Il decreto sarà in vigore dal 12 al 25 marzo. La misura principale del nuovo decreto sarà la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali in tutto il paese, e la nomina di un commissario speciale per la gestione della crisi. Il commissario sarà Domenico Arcuri, dirigente d’azienda e oggi amministratore delegato di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa.

Conte ha spiegato che il nuovo decreto prevede la chiusura di tutti i negozi che vendono cose non essenziali. Potranno rimanere aperti solo negozi di alimentari, farmacie, tabaccai ed edicole. Saranno chiusi al pubblico tutti i bar, i pub e i ristoranti, che potranno comunque fare servizio a domicilio. Chiuderanno anche parrucchieri e centri estetici. Saranno sospesi anche i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di sicurezza di un metro.

Industrie e le fabbriche potranno continuare a lavorare a condizione di rispettare i protocolli di sicurezza (soprattutto le distanze fra i lavoratori). Conte ha detto inoltre che dovranno restare chiusi tutti i reparti aziendali non indispensabili per la produzione. Rimarrà attiva anche la produzione dei beni essenziali, soprattutto quelli alimentari, oltre alla produzione agricola.

I servizi di trasporti non saranno sospesi, e Conte ha specificato che saranno garantiti «i servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi». Saranno inoltre incentivate le ferie e i congedi pagati.

Conte non ha specificato per quanto rimarranno in vigore le misure, ma ha spiegato che i risultati di queste nuove misure non arriveranno prima di due settimane.