Коронавирус в Италии: что нужно знать и что нужно делать

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Распространение коронавируса в Италии достигло серьезного и тревожного уровня: тысячи зараженных людей и сотни погибших, и вот уже почти три недели цифры растут с каждым днем. Италия входит в число наиболее пострадавших от эпидемии стран мира, и сдерживание вируса требует немедленной сплоченности всех граждан, начиная с тех, кто живет на севере Италии, и, в частности, в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье и Пьемонте.

Для миллионов людей в Италии коронавирус будет означать потерю больших денег, а для множества это будет означать потерю работы. Все, играя свою роль и соблюдая правила, не только резко сократят число заболевших и умерших, но и число людей, потерявших работу и страдающих от экономических последствий эпидемии.

Сейчас требуются определенные усилия и жертвы со стороны каждого, чтобы эти трудности – экономические, трудовые и социальные – закончились раньше и в меньшей степени повлияли на жизнь каждого.

Это краткое руководство объясняет, в чем заключается ситуация и каким правилам поведения необходимо следовать.

Актуальная ситуация

У большинства инфицированных людей симптомы коронавируса схожи с симптомами гриппа. У некоторых людей – пожилых, больных, но реже молодых и здоровых – заболевание вызывает серьезные осложнения. В настоящее время сотни людей госпитализированы в отделения интенсивной терапии в больницах. Нельзя быть беспечными, даже молодым: в любом случае, существует рискует заразиться вирусом в тяжелой форме и заразить других людей, которые могут оказаться в больнице.

Самая серьезная проблема, связанная с эпидемией коронавируса, заключается в том, что она подрывает систему здравоохранения в Ломбардии и может сделать то же самое с другими регионами по мере увеличения числа инфицированных больных. Места в отделениях интенсивной терапии больниц заполнены пациентами, инфицированными коронавирусом, а врачи и медсестры ухаживают за ними в течение долгих и изнурительных смен. Во многих больницах Ломбардии сложилась отчаянная ситуация: нет времени и ресурсов для решения проблем других пациентов, операции для них откладываются, в некоторых случаях помощь не оказывается даже в экстренном порядке.

Вот уже несколько дней врачи предупреждают, что, если эпидемия будет продолжаться такими темпами, возникнет необходимость отдавать предпочтение более молодым пациентам, при этом есть риск оставить умирать пациентов старшего возраста.

Выполнение рекомендаций властей по сдерживанию коронавируса имеет важное значение именно для предотвращения такой ситуации в худших больницах Ломбардии и в других регионах Италии.

Решение правительства

В понедельник, 9 марта, ограничения на передвижения, экономическую деятельность, спортивные и школьные мероприятия распространены правительством Италии на всю страну.

Школы и университеты по всей Италии должны оставаться закрытыми до 3 апреля. По всей стране закрываются кинотеатры, театры, дискотеки, бары, бассейны, спортивные залы и фитнес-центры. Концерты, шоу и выставки, спортивные мероприятия (включая футбольный турнир серии А) не проводятся.

Бары и рестораны могут работать с 6 до 18 часов при условии, что могут обеспечить расстояние 1 метр между посетителями. После 18 часов все заведения закрываются. Все коммерческие объекты должны принять меры к обеспечению расстояния между клиентами 1 метр. Доставка еды не подлежит ограничениям.

Но самые важные законы касаются путешествий: с понедельника разрешается передвигаться только в тех случаях, когда это строго необходимо по работе, состоянию здоровья или вследствие чрезвычайных обстоятельств. Это означает, что вы должны оставаться дома как можно дольше, а когда вы путешествуете на машине или поезде, вас может остановить полиция, спросить о причинах поездки и оштрафовать тех, кто не соблюдает правила. На самом деле, правительство стремится к тому, чтобы граждане как можно дольше оставались дома и общались с как можно меньшим количеством людей. На входах железнодорожных вокзалов будут проводиться проверки, которые могут включать в себя измерение температуры. Перевозка товаров не подлежит ограничениям.

Для тех, кто отправляется в поездки, предусмотрено заполнение специальной анкеты. По требованию полиции анкета должна быть заполнена немедленно. Форму можно получить здесь. В настоящее время он недоступен на других языках.

Вы можете выйти из дома, чтобы купить то, что вам срочно нужно, например лампочку. Вы можете выйти из дома, чтобы помочь пожилому родственнику. Однако это должно быть сделано с соблюдением всех мер предосторожности и ограничением социальных контактов.

Что делать, если вы или кто-то из членов вашей семьи больны

• если у вас кашель, затрудненное дыхание или вы чувствуете себя больным, измерьте температуру: если температура составляет более 37,5°C, оставайтесь дома;

• если у вас есть лечащий врач-терапевт, позвоните ему и спросите, как вы должны себя вести;

• если у вас нет лечащего врача-терапевта, а у вас или у члена вашей семьи имеются вышеперечисленные симптомы, не ходите в отделение неотложной помощи. Если вы находитесь в Ломбардии, позвоните по телефону 800 89 45 45 (бесплатно) и объясните ситуацию. В других частях Италии звоните по номеру 1500 (бесплатно);

• если у живущего с вами человека развиваются вышеперечисленные симптомы, постарайтесь максимально его изолировать: если имеется возможность, выделите ему отдельную комнату и попросите его очищать общие поверхности после прикосновений к ним;

• если вы больны, у вас температура, кашель или затрудненное дыхание, важно оставаться дома и не ходить на работу: позвоните работодателю и объясните ситуацию. Это в ваших и в его интересах – не заразить тех, кто работает с вами.

Как вести себя, если вы здоровы

• оставайтесь дома столько времени, сколько это возможно;

• если вы не можете оставаться дома и не ходить на работу, постарайтесь сократить контакты с другими людьми: например, не приближайтесь к другим людям в автобусе и держитесь на расстоянии не менее одного метра от своих коллег;

• избегайте многолюдных мест, например, баров;

• держитесь на расстоянии минимум одного метра от других людей;

• избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий во время приветствий;

• не делитесь едой и напитками с другими людьми, используйте свою тарелку и стакан;

• насколько это возможно, держите детей дома и предотвращайте их встречи с одноклассниками;

• часто мойте руки, по крайней мере, в течение 20-30 секунд, хорошо растирая их водой с мылом, особенно перед едой и вне дома;

• если в вашем распоряжении нет проточной воды, вымойте руки с помощью дезинфицирующего средства на спиртовой основе (спирт также полезен для уборки дома, его можно взять с собой, используя пластиковую бутылку);

• при кашле и чихании нужно прикрываться локтем, а не рукой;

• старайтесь как можно меньше прикасаться руками к лицу, в частности, к губам, носу и глазам;

• насколько это возможно, избегайте прикосновений к поверхностям в общественных местах (например, в поездах и автобусах);

• часто чистите поверхности дома;

• вы можете выйти в магазин и купить то, что вам нужно, но при этом старайтесь держаться подальше от других людей и по возможности как можно меньше прикасайтесь к поверхностям;

• используйте маску, только если вы думаете, что больны, или если ухаживаете за заболевшими.