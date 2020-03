Le ultime sul coronavirus in Italia

Secondo gli ultimi dati ufficiali della Protezione Civile, diffusi mercoledì sera, le persone risultate positive in Italia al test per il coronavirus (SARS-CoV-2) sono finora 3.089: di queste 107 sono morte, mentre 276 sono “guarite“. L’Italia è oggi il quarto paese al mondo per numero di contagi registrati (dietro Cina, Corea del Sud e Iran), e il secondo insieme all’Iran per numero di morti (qui tutti i dati aggiornati), anche ci sono forti sospetti che i dati diffusi dall’Iran non siano affidabili. Le regioni italiane più interessate continuano a essere Lombardia (1.497 casi positivi), Emilia-Romagna (516) e Veneto (345), e in particolare le province di Lodi (559), Bergamo (423), Cremona (333), Piacenza (319).

Negli ultimi giorni i casi in provincia di Bergamo sono aumentati in modo particolare, e per questo, ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, il governo sta valutando se creare all’interno della provincia una “zona rossa”, come le due già esistenti nel basso lodigiano e a Vo’ (Padova), dove di fatto non si può né entrare né uscire.

Giovedì mattina la presidenza della regione autonoma Valle d’Aosta, l’unica regione italiana che ancora non aveva avuto casi riscontrati di contagio da coronavirus, ha annunciato che due persone sono risultate positive al test. Le due persone, che appartengono allo stesso nucleo familiare, hanno sintomi lievi e sono state messe in isolamento nelle loro abitazioni così come tutti quelli con cui avevano avuto contatti stretti negli ultimi giorni. Un ulteriore test verrà ora svolto dall’Istituto Superiore di Sanità.

Per limitare la diffusione del virus, mercoledì il governo italiano ha introdotto tramite decreto diverse misure molto importanti, le più rilevanti prese finora, tra cui la sospensione delle lezioni nelle scuole e nelle università di tutto il paese fino al 15 marzo.

Il governo, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si è avvalso anche dell’opinione di un comitato scientifico di esperti: secondo fonti citate da alcuni giornali italiani, tra cui la Stampa, il comitato non sarebbe stato d’accordo con la sospensione delle lezioni; un’indiscrezione però smentita dalla ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti.

Giovedì, durante la trasmissione “Circo Massimo” su Radio Capital, Bonetti ha anche detto che il governo sta valutando la possibilità di introdurre voucher per babysitter, di modo da aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà a gestire i figli a casa da scuola. Ha aggiunto che l’obiettivo è quello di favorire il telelavoro – o smart working – e, dove non fosse possibile, quello di dare la possibilità a uno dei due genitori di rimanere a casa con congedi straordinari. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità, organo di consulenza del ministero della Salute, ha detto che esiste anche la possibilità che il periodo di sospensione delle lezioni sia esteso, a seconda di quello che sarà lo scenario epidemiologico dei prossimi giorni.

Il governo italiano sta valutando in queste ore anche il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari, ad oggi fissato per il 29 marzo ma che molto probabilmente verrà rimandato a data da destinarsi.

Intanto giovedì è stato annunciato il rinvio della partita Italia-Inghilterra del Sei Nazioni di rugby in programma sabato 14 marzo allo stadio Olimpico di Roma. La decisione, hanno detto gli organizzatori, è stata presa in ottemperanza al decreto firmato dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, che tra le altre cose prevede che tutti gli eventi sportivi fino al 3 aprile si svolgano senza pubblico. Per questa ragione anche le prossime partite di Serie A verranno giocate a porte chiuse.