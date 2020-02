Le previsioni meteo per domani, sabato 22 febbraio

Le previsioni meteo per sabato 22 febbraio indicano che farà bello più o meno ovunque, con alcune eccezioni: al mattino ci saranno alcuni banchi di nebbia nella Pianura Padana, e in Sicilia e Sardegna alcune zone avranno il cielo coperto. Nelle aree particolarmente soleggiate le temperature arriveranno fino a 15 gradi. Al momento le previsioni non prevedono particolari peggioramenti: le prossime piogge dovrebbero tornare martedì 25 febbraio ma solo nelle regioni centrali.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.