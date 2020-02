Ieri sono stati registrati molti più casi del nuovo coronavirus del normale

Mercoledì nella regione cinese di Hubei sono morte 242 persone per la COVID-19, la sindrome causata dal nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), e ad altre 14.840 persone è stata diagnosticata la malattia. È un grande aumento rispetto ai numeri di nuovi morti e contagiati dei giorni precedenti – lunedì erano stati 108 e 2.546, martedì 96 e 1.820 – dovuto anche al fatto che le autorità dell’Hubei, la regione da cui si è diffuso il virus e dove si trova la stragrande maggioranza dei malati, ha cambiato il modo di diagnosticare la COVID-19: viene considerato malato chiunque mostri i sintomi principali della sindrome, non solo chi risulta positivo ai test genetici sul virus.

Il numero di nuovi morti per il coronavirus è comunque aumentato anche considerando solo le persone risultate positive ai test genetici: 107, sui 242 morti totali dell’Hubei. Aggiungendo 13 decessi avvenuti nel resto della Cina, mercoledì è stato raggiunto il nuovo record nel numero di morti dovuti alla COVID-19 in un solo giorno.

Fino a questi ultimi aumenti, il numero di nuovi casi si stava stabilizzando, anche se molti esperti avevano commentato questa apparente tendenza con cautela. Il numero totale di persone morte finora per il nuovo coronavirus è 1.355 e i casi sono quasi 60mila. L’80 per cento dei casi in Cina sono stati registrati nell’Hubei.

Per la cattiva gestione della situazione nella regione, il segretario locale del Partito Comunista, Jiang Chaoliang, è stato sostituito dal capo del partito di Shangai; anche il capo del partito di Wuhan, la città da cui è partita la diffusione del virus, è stato rimpiazzato. Nel corso della settimana altri funzionari meno importanti erano stati rimossi dai loro incarichi.

Nel resto del mondo le persone infettate sono almeno 491, in 24 paesi diversi, oltre che a Hong Kong, Macao e Taiwan. Il paese con il maggior numero di contagi è il Giappone (247), seguito da Singapore (50) e Thailandia (33). Negli Stati Uniti sono stati confermati 14 casi mentre in Europa ci sono infezioni in Germania (16), Francia (11), Regno Unito (9), Italia (3), Spagna (2), Belgio, Svezia e Finlandia (1): qui c’è un elenco aggiornato con tutti i casi di contagio paese per paese. Il nono caso del Regno Unito è stato confermato mercoledì: riguarda una donna da poco rientrata dalla Cina.

Intanto la MS Westerdam, una nave da crociera a cui, nonostante l’assenza di malati a bordo, non era stato permesso attraccare in porto in cinque paesi diversi nel sud-est asiatico, ha potuto farlo in Cambogia. Invece sulla Diamond Princess, la nave da crociera fuori dal porto di Yokohama, in Giappone, sono stati confermati altri 44 casi: in totale 218 delle 3.700 persone che si trovavano a bordo sono state contagiate dal nuovo coronavirus. Questo numero potrebbe aumentare dato che non tutti i passeggeri sono già stati sottoposti al test per rilevare il virus. Le persone risultate infette sono state portate in ospedali sulla terraferma per essere curate – è anche per questo che il numero di casi in Giappone è così alto – mentre quelle ancora sulla nave sono isolate nelle proprie cabine.

In Spagna gli organizzatori del Mobile World Congress (MWC), la più grande fiera di telefonia mobile al mondo, prevista a Barcellona per il weekend del 24-27 febbraio, hanno deciso di cancellare l’evento per le preoccupazioni legate al coronavirus. La decisione è arrivata dopo che alcuni degli espositori più importanti, come BT, Facebook, LG, Nokia, Sony e Vodafone, avevano deciso di ritirarsi dall’evento.

In Italia sono stati dimessi dopo 14 giorni di quarantena i venti turisti cinesi che viaggiavano con due delle persone risultate positive al nuovo coronavirus, una coppia, peraltro quella con i sintomi più gravi rilevati in Italia. Le loro condizioni sono stabili, secondo l’ultimo bollettino medico dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, dove sono ricoverati, ma la prognosi resta riservata. Invece il 29enne italiano contagiato durante un viaggio a Wuhan è in buone condizioni e sempre senza febbre.