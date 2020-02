La più grande fiera di telefonia mobile al mondo, prevista a Barcellona per fine febbraio, è stata cancellata per le preoccupazioni legate al nuovo coronavirus

Gli organizzatori del Mobile World Congress (MWC), la più grande fiera di telefonia mobile al mondo, prevista a Barcellona per il weekend del 24-27 febbraio, hanno deciso di cancellare l’evento per le preoccupazioni legate al nuovo coronavirus. La decisione è arrivata dopo che alcuni degli espositori più importanti, come BT, Facebook, LG, Nokia, Sony e Vodafone, avevano deciso di ritirarsi dall’evento, a cui erano attese circa 100mila persone, 6mila delle quali dovevano arrivare direttamente dalla Cina, dove è cominciato il contagio del virus. Deutsche Telekom ha detto che sarebbe stato «irresponsabile» mandare il proprio staff in un posto così pieno di ospiti provenienti dall’estero.