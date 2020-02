Le previsioni meteo per domani, mercoledì 12 febbraio

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che non dovremo mai preoccuparci della pioggia, non importa se abitiamo al Nord, al Centro o al Sud. Di mattina il tempo sarà così così, ma solo per via delle nuvole diffuse un po’ in tutta la penisola. Di pomeriggio ci saranno schiarite al Nord e al Centro-Nord, mentre al Sud e sulle isole continuerà a essere nuvoloso. Di sera e di notte la situazione rimarrà stabile.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.